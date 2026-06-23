Sharp představuje líbivého zástupce Aquos R11

Sharp Aquos R11 | Zdroj: Sharp
Japonská firma Sharp s nejnovějším přírůstkem Aquos R11 opět jednoznačně dokazuje, že se telefony dají vyrábět i jinak. Dnešní novinka přichází téměř přesně po roce od uvedení modelu Aquos R10. Oproti němu byl tentokrát nasazen vylepšený displej, novější procesor, větší článek baterie, kvalitnější fotoaparáty, elegantnější design nebo aktuální operační systém.
Velká nálož změn
Zařízení disponuje 6,5palcovým Pro IGZO OLED panelem, u něhož naleznete Full HD+ rozlišení a proměnlivou obnovovací frekvenci (maximálně 240 Hz). Hardwarovou stránku zastupuje čipová sada Snapdragon 8s Gen 4 od Qualcommu, kterou doplňují dvě paměťové varianty v podobě 12+256 GB a 12+512 GB.
Přestože nově zcela chybí slot pro microSD kartu, tak alespoň operační paměť RAM rozšíříte virtuálně až o 12 GB. Záda nesou tři Leica HEKTOR objektivy ve složení hlavní 50,3MPx, ultraširokoúhlý 50,3MPx a 38,5MPx teleobjektiv. Navíc jej doprovází 14kanálový spektrální snímač či LED proužek, který funguje například jako notifikační dioda.
Bateriový článek s kapacitou 5 100 mAh podporuje technologii rychlého 36W nabíjení. O kvalitě celkového zpracování nejlépe vypovídají tyto obdržené certifikace odolnosti – IPX5, IPX8, IPX9, IP6X, MIL-STD-810G, MIL-STD-810H. Softwarovou stránku zajišťuje operační systém Android 16 pod platformou Aquos UX 16.0.001, kde se majitelé dočkají tří hlavních aktualizací a bezpečnostních záplat po dobu pěti let.
Z ostatních specifikací můžeme ještě vyzdvihnout ochranné sklo Gorilla Glass Victus 2 po obou stranách, 8cestný audio systém včetně Dolby Atmos nebo USB-C port s podporou DisplayPort 1.4. Oficiální prodej v Japonsku startuje od čtvrtka 9. července za cenu v přepočtu 21 586 Kč a k dispozici budou tři barevné verze (béžová, modrá, oranžová).
Zdroje: jp.sharp, cocorostore.jp.sharp, gsmarena.com, gizmochina.com
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