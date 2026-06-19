Seznam vylepšuje vyhledávání v Mapách

• 19. 6. 2026#Aplikace
Seznam vylepšuje vyhledávání v Mapách

Zdroj: Mapy.com

Nedávno jsme vás informovali o novince ve službě Mapy.com, která nově varuje před obtížnými trasami. Jak je vidět, tak společnost pokračuje v drobnějších aktualizacích a nečeká, až se jich naskládá mnoho. Dnes zde máme vylepšení vyhledávání.

Vyhledávání i offline

Samotné vyhledávání je samozřejmě klíčovou funkcí každé podobné aplikace a služby. Seznam.cz informuje, že došlo k větší aktualizaci a nově můžete vyhledávat ve všech svých uložených trasách, místech, gpx, i aktivitách.

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Zdroj: Mapy.com

Podstatnější novinkou je, že vyhledávání nově funguje i v offline režimu, tedy není nutnost mít k dispozici připojení k internetu, což se rozhodně hodí v případech, že jste bez signálu někde v přírodě.

Novinka je dostupná ve všech aplikacích a dokonce i na počítači, čímž se myslí zřejmě progresivní webová aplikace, kterou si lze nainstalovat v podstatě na jakékoliv zařízení.

Mapy.com: Offline Outdoor Maps
Mapy.com: Offline Outdoor Maps
Stáhnout QR-Code
Mapy.com: Offline Outdoor Maps
Developer: Seznam.cz, a.s.
Price: Free
Mapy.com: Maps & GPS Offline
Mapy.com: Maps & GPS Offline
Stáhnout QR-Code
Mapy.com: Maps & GPS Offline
Developer: Seznam.cz a.s.
Price: Free+
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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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