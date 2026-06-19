Honor uvádí mobilní novinku 600 Smart 5G

• 19. 6. 2026#Android #Smartphony
Honor uvádí mobilní novinku 600 Smart 5G

Honor 600 Smart 5G | Zdroj: Honor

Nabídku telefonů v základní třídě rozšiřuje čínská firma Honor o model 600 Smart 5G. Ten má nakročen na první trhy v Evropě a český trh by mohl následovat v nejbližším období. Zařízení nabídne velký displej, spíše průměrný hardware či nadstandardní baterii s rychlým nabíjením. Navíc výrobce po vnější stránce nepřipravil nic zajímavého.

Pro nenáročné

Přírůstek má lákat na 6,87palcový AMOLED displej s HD+ rozlišením a obyčejnou 5MPx selfie kamerku umístěnou v proděraveném otvoru uprostřed. Do nitra si cestu našel osmijádrový procesor Snapdragon 4 Gen 4 od Qualcommu. Zatímco 128GB interní úložiště nelze dál rozšířit, tak ze 4GB operační paměti RAM díky funkci RAM Turbo můžete udělat až 12 GB.

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Honor 600 Smart 5G | Zdroj: GSMArena

V zadní části se především ukáže hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. U bateriového článku o velikosti 7 700 mAh naleznete technologii rychlého 45W nabíjení. Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 16 v rámci platformy MagicOS 10.0.

Ze zbytku výbavy lze ještě zmínit certifikaci odolnosti IP64, stereo reproduktory s režimem zesílení o 400 % nebo speciální tlačítko vyhrazené pro umělou inteligenci. Nakonec v obchodech budou dvě barevné verze (černá, stříbrná) a za prodejní cenu 219 euro (tj. cca 5 304 Kč) v případě mobilního trhu ve Francii.

Zdroje: honor.com, gsmarena.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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