Levný přírůstek OnePlus N6 vyjde už příští týden

OnePlus N6 | Zdroj: OnePlus
Firma OnePlus sama potvrzuje vydání nového zařízení ještě ke konci tohoto měsíce, kdy světlo světa spatří telefon s označením N6. V rámci vlastní produktové nabídky pravděpodobně zapadne do řady Nord, kde si něco málo vezme z dvojice aktuálních modelů Nord CE6 a Nord CE6 Lite. Podle prvních informací půjde o levného zástupce, jehož výbava osloví nejméně náročné uživatele.
Slušný základ
Připravovaný OnePlus N6 s kódovým označením CPH2955 by se měl ve vnitřní části dočkat osmijádrového procesoru Dimensity 6300 od MediaTeku a 6GB operační paměti RAM, což přímo potvrzuje vydaný výpis z testování v benchmarku Geekbench. Výrobce u bateriového článku o velikosti 8 000 mAh slibuje až třídenní výdrž a sedmiletou životnost.
Dále nebude chybět ani technologie rychlého 45W nabíjení SuperVOOC nebo reverzní dobíjení přes USB-C port. Navíc přebytečné teplo při hraní her odvede systém VC chlazení o rozloze 5 300 mm². O uživatelské prostředí se postará operační systém Android 16 pod známým rozhraním OxygenOS 16.
Na prodejní pulty se dostanou dvě barevné verze (černá, zelená) a prodejní cena po přepočtu nemá překročit hranici 4 529 Kč. Nakonec všechny zbývající informace zjistíme po vydání již v úterý 30. června.
You’ll spend more time choosing a video than charging your phone. That’s the power of 45W SUPERVOOC Fast Charging on the #OnePlusN6
Learn more: https://t.co/epVDSKIr94 pic.twitter.com/BLeqYP14iz
— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 19, 2026
Bringing flagship-inspired design to the #OnePlusN6 and giving a premium feel to every swipe, scroll and stare.
Learn more: https://t.co/epVDSKIr94 pic.twitter.com/toZqwGEB8p
— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 22, 2026
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
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