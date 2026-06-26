Levný přírůstek OnePlus N6 vyjde už příští týden

• 26. 6. 2026#Android #Smartphony
Levný přírůstek OnePlus N6 vyjde už příští týden

OnePlus N6 | Zdroj: OnePlus

Firma OnePlus sama potvrzuje vydání nového zařízení ještě ke konci tohoto měsíce, kdy světlo světa spatří telefon s označením N6. V rámci vlastní produktové nabídky pravděpodobně zapadne do řady Nord, kde si něco málo vezme z dvojice aktuálních modelů Nord CE6 a Nord CE6 Lite. Podle prvních informací půjde o levného zástupce, jehož výbava osloví nejméně náročné uživatele.

Slušný základ

Připravovaný OnePlus N6 s kódovým označením CPH2955 by se měl ve vnitřní části dočkat osmijádrového procesoru Dimensity 6300 od MediaTeku a 6GB operační paměti RAM, což přímo potvrzuje vydaný výpis z testování v benchmarku Geekbench. Výrobce u bateriového článku o velikosti 8 000 mAh slibuje až třídenní výdrž a sedmiletou životnost.

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OnePlus N6 | Zdroj: Gizmochina

Dále nebude chybět ani technologie rychlého 45W nabíjení SuperVOOC nebo reverzní dobíjení přes USB-C port. Navíc přebytečné teplo při hraní her odvede systém VC chlazení o rozloze 5 300 mm². O uživatelské prostředí se postará operační systém Android 16 pod známým rozhraním OxygenOS 16.

Na prodejní pulty se dostanou dvě barevné verze (černá, zelená) a prodejní cena po přepočtu nemá překročit hranici 4 529 Kč. Nakonec všechny zbývající informace zjistíme po vydání již v úterý 30. června.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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