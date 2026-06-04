Realme P4R poznáme již v příštím týdnu

• 4. 6. 2026#Android #Smartphony
Realme P4R poznáme již v příštím týdnu

Realme P4R 5G | Zdroj: Fonearena

Do aktuální řady P4 od čínské společnosti Realme za pár dnů vstoupí jeden nový přírůstek s označením P4R, který právě teď přibližuje produktová stránka. Přestože oficiální představení proběhne až ve středu 10. května, tak k dispozici máme téměř všechny klíčové specifikace. K tomu také známe finální podobu chystaného telefonu.

Nezklame výbavou

Realme P4R má získat zobrazovací panel, u kterého nasadí 144Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 1 200 nitů. Cestu do nitra si najde čipová sada Dimensity 6300 z dílny MediaTeku, kde nechybí podpora 5G sítí. Uživatelská data v základu pobere 256GB interní úložiště. Přesnou velikost operační paměti RAM sice prozatím neznáme, ale díky virtuálnímu rozšíření se údajně dostane na 14 GB.

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Realme P4R 5G | Zdroj: Fonearena

Bateriový článek o velikosti 8 000 mAh příjemně překvapí technologií rychlého 45W nabíjení a 27W zpětného dobíjení. Mobilní hráče potěší funkce bypass nabíjení nebo účinný systém chlazení o rozloze 5 300 mm². Podle výrobce půjde během 2 minut snížit teplotu zařízení až o 2 °C. Zadní stranu zaberou dva objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem a chytrá notifikační LED dioda v 9 barvách.

Mezi zbývající prvky výbavy můžeme zařadit softwarovou platformu Realme UI 7.0, tloušťku 8,8 mm, dvě certifikace odolnosti (IP65, MIL-STD-810H) a tři barevné varianty (černá, fialová, stříbrná). Nakonec by se prodejní cena po přepočtu měla pohybovat v rozmezí od 3 268 Kč do 4 358 Kč.

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Realme P4R 5G | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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