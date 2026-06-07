OnePlus do série Ace pošle dva přírůstky

OnePlus Ace 6 | Zdroj: OnePlus
Společnost OnePlus má rozpracované rovnou dva zástupce do modelové řady Ace. Čínský výrobce by tam v letošním roce měl zařadit přírůstky s názvem Ace 7 a Ace 7T. Předchůdce těchto telefonů jsme poznali už v roce 2025, takže bychom se mohli dočkat výraznějších vylepšení. Dostupné úniky z posledních týdnů začínají dávat dohromady přesnější seznamy specifikací.
Ještě v plenkách
OnePlus Ace 7 údajně získá 6,78palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a až 240Hz obnovovací frekvencí. Do hardwarové části mají nasadit procesor Snapdragon 8 Gen 6, který firma Qualcomm ukáže nejdříve v měsíci září. O celkovou výdrž se postará 10 000mAh článek baterie, kde můžeme vyhlížet alespoň technologii rychlého 100W nabíjení.
Zadní část nejspíš zaberou jen dva objektivy fotoaparátu (50 + 8 MPx) po vzoru poslední generace, což se bude týkat i přední 16MPx selfie kamerky. Podle některých zdrojů lze také očekávat připojení aktivního chladicího ventilátoru na snížení teploty zařízení během hraní her.
Co se týče verze Ace 7T, tak ve výpisu výbavy by se mohl objevit panel, u kterého přidají 1,5K rozlišení a 185Hz obnovovací frekvenci. Rovněž bychom měli vyhlížet čipset Snapdragon 8 Gen 6 nebo 10 000mAh baterii. Oficiální představení pravděpodobně proběhne v posledním čtvrtletí tohoto roku, a proto do té doby můžeme ještě počítat se spoustou dalších úniků.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
Komentáře