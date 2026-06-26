Oppo odhalilo bezdrátová sluchátka Enco Air5

Oppo Enco Air5 | Zdroj: Oppo
Společnost Oppo pravděpodobně představuje posledního zástupce do aktuální série Enco Air, pokud budeme vycházet čistě z předchozích generací. Po modelu Air5 Pro a Air5s se ukazuje základní varianta s názvem Enco Air5. Ta sice má blíže k verzi Pro, ale díky pár úpravám ji stále nemůžeme brát jako nějakého konkurenta.
Zlatá střední cesta
Čínský výrobce do přírůstku nasadil 12mm dynamický měnič a tři mikrofony s funkcemi umělé inteligence. Bateriový článek s kapacitou 62 mAh v každém sluchátku slibuje 13hodinový poslech. Navíc rychlé 10minutové nabíjení prodlužuje výdrž o slušných 11 hodin. Přítomná technologie ANC je dostupná ve čtyřech úrovních, kde nejvyšší hodnota v účinnosti činí 54 dB.
Jejich konstrukce se může pochlubit hmotností 4,3 gramu, certifikací odolnosti IP55 nebo dotykovými ploškami k ovládání. Nabíjecí pouzdro obsahuje 530mAh baterii a výdrž prodlužuje na celkových 54 hodin. Komunikace mezi zařízeními probíhá přes funkci Bluetooth 6.1, přičemž neschází ani vícebodové připojení.
Technologie OPPO Live Audio přináší prostorový poslech a doprovodná aplikace umožňuje vlastní přizpůsobení zvuku přes 10pásmový ekvalizér. Některé uživatele samozřejmě osloví herní režim se sníženou latencí (47 ms). V obchodech na výběr budou dvě barevné možnosti (bílá, černá) za prodejní cenu v přepočtu 1 941 Kč.
Zdroje: oppo.com, gsmarena.com
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