Nová sluchátka Oppo Enco Air5 Pro: S Bluetooth 6.0 a Hi-Res zvukem

• 28. 2. 2026#Příslušenství
Zdroj: Oppo

Poslední sluchátka od Oppo přišla v druhé polovině minulého roku, Enco X3s. Nyní zde máme další model v podobě Oppo Enco Air5 Pro. Snaží se lákat na prémiovou kvalitu zvuku, což ostatně jde vidět v podpoře kodeků.

Také je zde LHDC 5.0 Hi-Res

Bezdrátová sluchátka Oppo Enco Air5 Pro sice lákají na prémiové vlastnosti, ale chybí zde například bezdrátové nabíjení, což je řadí spíše do střední třídy. Ostatně tomu odpovídá i cena. Sluchátka podporují Bluetooth 6.0, což stále není obvyklé. V případě kodeků se zde nabízí AAC, SBC, LHDC 5.0 Hi-Res, kde lze dosáhnout na 1Mbps rychlost.

Zdroj: Oppo

Samozřejmě nesmí chybět aktivní potlačení okolního hluku, tedy ANC. Zde zvládá redukci až do 55dB. Každé sluchátko má 12mm měnič a také tři mikrofony. Výdrž na jedno nabití je také celkem dobrá, jelikož bez ANC zvládnou 13 hodin poslechu hudby, s krabičkou se pak dostanete na 54 hodin. S aktivní funkcí ANC se pak dostanete na 7 hodin, případně 29 hodiny s krabičkou.

I přes podporu lepšího kodeku je cena u Oppo Enco Air5 Pro nastavena na cca 980 Kč bez daně a dalších poplatků. Cena u nás by se mohla pohybovat kolem 1300 Kč. Kdy se k nám dostanou, zatím nevíme.

Zdroj: fonearena.com

