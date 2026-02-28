Nová sluchátka Oppo Enco Air5 Pro: S Bluetooth 6.0 a Hi-Res zvukem

Zdroj: Oppo
Poslední sluchátka od Oppo přišla v druhé polovině minulého roku, Enco X3s. Nyní zde máme další model v podobě Oppo Enco Air5 Pro. Snaží se lákat na prémiovou kvalitu zvuku, což ostatně jde vidět v podpoře kodeků.
Také je zde LHDC 5.0 Hi-Res
Bezdrátová sluchátka Oppo Enco Air5 Pro sice lákají na prémiové vlastnosti, ale chybí zde například bezdrátové nabíjení, což je řadí spíše do střední třídy. Ostatně tomu odpovídá i cena. Sluchátka podporují Bluetooth 6.0, což stále není obvyklé. V případě kodeků se zde nabízí AAC, SBC, LHDC 5.0 Hi-Res, kde lze dosáhnout na 1Mbps rychlost.
Samozřejmě nesmí chybět aktivní potlačení okolního hluku, tedy ANC. Zde zvládá redukci až do 55dB. Každé sluchátko má 12mm měnič a také tři mikrofony. Výdrž na jedno nabití je také celkem dobrá, jelikož bez ANC zvládnou 13 hodin poslechu hudby, s krabičkou se pak dostanete na 54 hodin. S aktivní funkcí ANC se pak dostanete na 7 hodin, případně 29 hodiny s krabičkou.
I přes podporu lepšího kodeku je cena u Oppo Enco Air5 Pro nastavena na cca 980 Kč bez daně a dalších poplatků. Cena u nás by se mohla pohybovat kolem 1300 Kč. Kdy se k nám dostanou, zatím nevíme.
Zdroj: fonearena.com
Komentáře