Office 2021 Pro Plus od 680 Kč, nebo Windows 11 za 296 Kč. Slevy na Microsoft produkty jsou opět tady

Když přijde řeč na kancelářský software, novější verze automaticky neznamená lepší volbu. Pro řadu uživatelů je nejdůležitější mít k dispozici spolehlivou sadu nástrojů, která funguje přesně podle očekávání. To je hlavní důvod, proč Office 2021 Professional Plus stále zůstává populární volbou mezi studenty, profesionály, lidmi na home office i menšími podnikateli.
Kancelářský balík Office bez měsíčních poplatků
V rámci letního výprodeje Godeal24 Mid-Year Crazy Sale se tento balík nabízí za 28,28 €, což v přepočtu podle aktuálního kurzu činí přibližně 683 Kč. Za tuto jednorázovou částku získají kupující trvalý přístup ke kompletní sadě aplikací bez nutnosti platit jakékoliv další měsíční či roční předplatné.
Balík Office 2021 Professional Plus obsahuje programy Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher a OneNote. Ať už tedy uživatelé píší textové zprávy, spravují tabulky, tvoří prezentace nebo organizují firemní e-maily, software jim poskytuje vše potřebné pro každodenní práci i studium.
Hlavním argumentem pro nákup verze 2021 je známé a léty prověřené uživatelské prostředí. Namísto neustálého přizpůsobování se cloudovým změnám a nečekaným aktualizacím designu mohou lidé pracovat s nástroji, které důvěrně znají, což jim pomáhá zůstat produktivní hned od prvního dne. Software přitom nezaostává a obsahuje moderní funkce, které běžné úkoly zrychlují a zefektivňují. Jednorázová investice navíc představuje zajímavou dlouhodobou hodnotu pro každého, kdo hledá přímočaré řešení bez finančních závazků do budoucna.
Na své si přijdou také majitelé počítačů Mac
Slevová akce se netýká pouze operačního systému Windows. Uživatelé jablečných počítačů mohou v rámci výprodeje využít nabídku na verzi Office 2021 Home & Business pro Mac, kterou prodejce nacenil na 44,99 €, tedy v přepočtu zhruba 1 087 Kč.
Tento upravený balíček obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Majitelům zařízení se systémem macOS tak poskytuje všechny zásadní produktivní nástroje pro domácí i pracovní projekty v podobě jediné trvalé licence.
100% originální licence Office s 90% slevou!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 685,25 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1090,15 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1314,53 Kč (pouze 657,39 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1847,61 Kč (pouze 615,95 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3004,64 Kč (pouze 600,93 Kč /PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 599,72 Kč
- Office 2019 Home and Business for Mac – 952,04 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 3392,10 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 3610,42 Kč
Skvělá nabídka na Windows! Windows 11 Pro jen za méně než 300 Kč!
- Win 11 Professional Key – 296,83 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 587,60 Kč (pouze 293,92 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 854,14 Kč (pouze 284,71 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1290,30 Kč (pouze 258,06 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 294,41 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 310,16 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 312,10 Kč
- Win 10 Professional Key – 199,91 Kč
- Win 10 Home Key – 197,48 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 296,83 Kč
- Win Server 2025 Standard – 750,92 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 775,15 Kč
Balíky ušetří ještě víc! Výhodné balíčky Office + Windows! (Kód kupónu: „SGO62“)
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- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 920,54 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 920,54 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 896,30 Kč
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Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 9. 6. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
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