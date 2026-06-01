Nový Snapdragon C: Levné notebooky s Windows 11 na obzoru

Zdroj: Qualcomm
Společnost Qualcomm již nabízí nějakou dobu procesory (SoC) pro počítače, respektive notebooky, ale nyní zde máme novinku, která nezapadá do této řady, ani mezi mobilní procesory. Jmenuje se Snapdragon C.
Snapdragon C
Sama společnost představuje Snapdragon C jako procesor pro notebooky základní třídy, kde se cena bude ve výsledku pohybovat kolem 300 dolarů, tedy v přepočtu 6 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Dalo by se tedy říci, že se má objevit u notebooků kolem deseti tisíc korun. Jinak řečeno, novinka by měla konkurovat MacBooku Neo (recenze) s mobilním procesorem.
Bohužel se ale jen jedná o oznámení novinky, tedy její existence. Ještě nemá jakoukoliv produktovou stránku na webu firmy, a to jsme čekali několik dní. Zatím jen víme, že zařízení se Snapdragonem C budou od společností jako Acer, HP a Lenovo. Qualcomm si asi nechává zveřejnění specifikací na chvíli, kdy bude na trhu první zařízení s tímto procesorem.
Úniky ale naznačují, že to nebude nějaký super výkonný procesor. Acer chystá Aspire Go 15 se Snapdragonem C, přičemž maximální velikost operační paměti má být v nejvyšší konfiguraci až 8 GB, ale základní model má mít jen 4 GB. To nezní nějak povzbudivě, zejména s ohledem a na to, že operační systém má být Windows 11.
