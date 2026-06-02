Google vydává Android 17 Beta 4.1, poslední opravy [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz2
Aktualizováno 2. 6.
Už jsme očekávali, že Google vydá stabilní verzi, ale nakonec zde máme ještě Android 17 Beta 4.1 s opravami problémů. Některé se týkají jen drobných grafických prvků, jako je špatná indikace stavu mobilního signálu, ale opravily se i problémy například s externími displeji nebo s Bluetooth. Zřejmě se ale jedná skutečně o poslední beta verzi a brzy dojde k vydání stabilního Androidu 17.
- Novinky v Androidu 17 – automatický PIN, bubliny a nové funkce pro soukromí
- Novinky v Androidu 17 – prioritní nabíjení, lepší nastavení VPN a další novinky
- Novinky v Androidu 17 – novinky pro dvě SIM, nový Easter Egg a další změny
Aktualizováno 17. 4.
Android 17 Beta 3 dosáhl Platform Stability a nyní zde máme čtvrtou verzi, která více méně řeší jen opravy známých chyb a úpravy týkající se optimalizace a efektivity. Součástí jsou i změny na postkvantovou kryptografii, ale z uživatelského hlediska se nedějí nějaké dramatické změny. Teoreticky se můžeme dočkat ještě Android 17 Beta 4.1, ale asi bude následovat vydání stabilní verze, která současně zamíří k výrobcům a započne proces aktualizací.
Aktualizováno 27. 3.
Po měsíci Google vydává Android 17 Beta 3, přičemž se jedná o variantu Platform Stability. To znamená, že se například finalizuje API pro vývojáře. I tak se pracuje na novinkách, ale některé nemusí být hned dostupné. V rámci této beta verze bylo přidáno několik novinek, jako je například podpora pro RAW14, možnost změny vzhledu výběru fotek, pokročilejší identifikace kamer nebo rozšíření pro HE-AAC. Většina věcí je určena pro vývojáře, takže bude záležet na nich, jestli právě nová API využijí či ne.
Nyní se možná dočkáme ještě jedné bety a pak bude následovat finální stabilní verze, která první zamíří na Pixely od Googlu. Kdy se dostane na další zařízení, je otázka přímo na výrobce, ale již nyní někteří testují Android 17 a několik z nich dokonce nabízí otevřené betatestování.
Aktualizováno 27. 2.
Google skutečně nečeká a vydává další verzi Androidu 17, tedy dva týdny po uvedení první bety. Je zde hodně novinek pro vývojáře a jednou z nich je například API EyeDropper, tedy možnost získat informaci o barvě jakékoliv oblasti na displeji, což se asi dostane do aplikací pro úpravu a editaci fotek a obrázků.
Ale jsou zde i změny v rámci zabezpečení, kde se například snaží Google vylepšit OTP SMS. Kromě toho je zde i novinka pro uživatele. Jde o možnost vytváření plovoucích mini oken, ale to se bude hodit na tabletech a skládacích mobilech.
Aktualizováno 13. 2.
Nakonec jsme si museli jen chvíli počkat a Google vydává první beta verzi Androidu 17. Ta je zejména určena pro vývojáře, ale zajisté se začnou objevovat novinky. Můžete tak očekávat naši pravidelnou mini sérii věnovanou všemu, co se objeví.
Aktualizováno 12. 2.
Ačkoliv jsme včera informovali, že Google vydává Android 17 Beta 1, tak společnost na poslední chvíli rozhodla, že nebude vydávat nyní tuto verzi. Dle oficiálního vyjádření došlo k pozastavení, ale máme tuto novinku očekávat velmi brzy. Nevíme přesně, proč došlo k takovému rozhodnutí, ale možná se jednalo o stabilitu systému nebo nějaký neočekávaný problém, což je celkem pochopitelné, když se jedná o beta verzi.
Původní článek 11. 2.
Sotva jsme informovali, že zanedlouho vyjde Android 17 v první beta verzi, ale nikdo nečekal, že k vydání dojde tak brzy. Ostatně oficiální zpráva uváděla, že se tak stane ve druhém čtvrtletí. I tak zde máme první beta verzi, kterou si mohou majitelé Pixelů stáhnout.
Android 17 Beta 1
První verze je zpravidla zaměřena na vývojáře, takže více novinek směřuje na ně. Postupně se ale začnou objevovat změny a novinky, o kterých následně bude Google informovat při vydání stabilní verze. Co se týče vývojářů, tak pokud budou cílit aplikace na Android 17 (SDK 37), budou muset jejich aplikace podporovat změnu velikosti a multitasking v okně. Současně nepůjde uzamknout aplikaci na pevnou orientaci nebo poměr stran. Z toho budou nejvíce těžit majitelé ohebných mobilů.
Zapracovalo se na plynulejším přepínání mezi foťáky, respektive přechody. Výsledek by měl působit méně zamrzání, nutnosti restartování relace, viditelné artefakty a případně zpoždění. Současně Android 17 nabízí přístup k metadatům ze všech foťáků, nejen z hlavního. Aplikace tak budou mít více informací a asi se nabídne lepší možnost focení či natáčení.
Nový systém zavádí ovládání zvuku pro normalizaci hlasitosti v různých aplikací, ale co je asi podstatnější, je přidání podpory pro Versatile Video Coding (VVC) a také H.266. Díky tomu videa nabídnou lepší kompresní poměr a také kvalitu. Další modifikace se týkají optimalizace různých částí systému, vylepšení zabezpečení, rychlejší interakce a také vylepšenou práci s VoIP hovory. Došlo na přidání profilů pro Zdravotnické přístroje a Sledování kondice.
V březnu bude vydána Platform Stability verze a následně asi v červnu bude k dispozici stabilní Android 17. Další menší větší aktualizace bude na konci roku. Aktuální verze Androidu 17 Beta 1 je k dispozici pro:
-
- Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a
- Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a
- Pixel Fold
- Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a
- Pixel 9, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a
- Pixel 10, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold
- Tablet Pixel
Zdroje: androidauthority.com, phonearena.com, androidauthority.com, androidauthority.com, androidpolice.com, androidauthority.com, androidpolice.com
Komentáře
Martin Jeřábek12. 2. 2026, 11:36
A mě by zajímalo jak to vypadá s Androidem 16.1 říkalo se že budou dvě verze Androidu 16 jedná v době vydání a druhá půl rok potom.
Martin Jeřábek12. 2. 2026, 11:37
Oh tak ona už je ale jako A16 🤣 tak to sem pěkně přehlédl.