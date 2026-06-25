Alza slevy na mobily, wearables i příslušenství dosahují až 45 %

Letní sezóna s sebou přináší rozsáhlou slevovou akci na e-shopu Alza.cz, která se zaměřuje na špičkovou spotřební elektroniku. Zákazníci mohou využít výrazného snížení cen napříč klíčovými technologickými segmenty. Nabídka platí do vyprodání zásob a představuje ideální příležitost pro upgrade osobní výbavy či pořízení moderního příslušenství na cesty. Hlavní výhodou je okamžitá dostupnost zboží a garance rychlého doručení.
Chytré telefony
Segment mobilních telefonů nabízí zajímavé slevy jak na vlajkové modely s nekompromisním výkonem, tak na cenově dostupné přístroje pro každodenní použití. Výrazné úspory lze dosáhnout u modelů značek Realme, Samsung, Vivo nebo Honor, které vynikají pokročilými fotografickými funkcemi a dlouhou výdrží baterie.
- Realme GT 8 Pro 16GB/512GB Urban Blue (-20 %)
- Samsung Galaxy A37 5G 8GB/256GB Charcoal (-19 %)
- Vivo V70 FE 8GB/512GB GiftPack Muse Purple (-16 %)
- HONOR Magic8 Pro 12GB/512GB Sunrise Gold (-15 %)
- HONOR 600 Lite 8GB/256GB Velvet Grey (-13 %)
- HONOR 600 8GB/512GB Black (-11 %)
- Další slevy najdete zde
Nabíječky a napájení
Spolehlivý přísun energie je základem pro fungování veškeré přenosné elektroniky. V rámci aktuální nabídky byly výrazně zlevněny napájecí adaptéry a hybridní cestovní powerbanky, které podporují protokoly rychlého nabíjení. Tyto doplňky zajistí efektivní dobíjení telefonů i tabletů doma i na cestách.
- Spello 20W PD síťová nabíječka – bílá (-60 %)
- Epico UltraPack 2in1 5000mAh cestovní powerbanka a síťový adaptér ET30 – bílá (-28 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré hodinky
Pro příznivce aktivního životního stylu a monitoringu zdraví jsou připraveny slevy na chytré hodinky. Výběr zahrnuje outdoorové outdoorové modely s extrémní odolností, elegantní městské hodinky i prémiové sporttestery pro náročné sportovce od značek Apple, Garmin, Amazfit či Suunto.
- Amazfit T-Rex 3 Haze Grey (-22 %)
- Niceboy WATCH 5 Lite Grey (-20 %)
- Suunto Race S Titanium Courtney (-15 %)
- Apple Watch Series 11 46mm Vesmírně šedý hliník s černým sportovním řemínkem – S/M (-13 %)
- Garmin Fenix 8 Pro 47mm Sapphire Carbon Grey/Black (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Tablety
Pracovní produktivitu i multimediální zábavu dokážou zastat zlevněné tablety. Akce pokrývá jak kompaktní zařízení ideální pro čtení a cestování, tak velké profesionální modely s podporou dotykového pera a mobilního připojení, které plnohodnotně nahradí přenosný počítač.
- Lenovo Yoga Tab 11.1″ 12GB/256GB Seashell + Tab Pen Pro (-20 %)
- iPad mini WiFi 512GB modrá 2024 (-14 %)
- iPad Air 13″ M3 1TB Cellular Hvězdně Bílá 2025 (-7 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mezi produkty, které se vymykají standardním kategoriím, vynikají technologicky pokročilé chytré prsteny Oura Ring 4. Tato zařízení představují diskrétní alternativu k chytrým hodinkám a zaměřují se na detailní analýzu spánku, regenerace a tělesných funkcí v luxusním provedení.
- Oura Ring 4 Gold (-46 %)
- Oura Ring 4 Ceramic Midnight vel. 12 (-45 %)
Kompletní přehled akčních nabídek, podrobné technické specifikace a další doplňky jsou k dispozici přímo na internetových stránkách prodejce. Prozkoumejte celou nabídku elektroniky na Alza.cz a využijte časově omezené slevy.
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