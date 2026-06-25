Alza slevy na mobily, wearables i příslušenství dosahují až 45 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 25. 6. 2026#Příslušenství
Alza slevy na mobily, wearables i příslušenství dosahují až 45 %

Letní sezóna s sebou přináší rozsáhlou slevovou akci na e-shopu Alza.cz, která se zaměřuje na špičkovou spotřební elektroniku. Zákazníci mohou využít výrazného snížení cen napříč klíčovými technologickými segmenty. Nabídka platí do vyprodání zásob a představuje ideální příležitost pro upgrade osobní výbavy či pořízení moderního příslušenství na cesty. Hlavní výhodou je okamžitá dostupnost zboží a garance rychlého doručení.

Chytré telefony

Segment mobilních telefonů nabízí zajímavé slevy jak na vlajkové modely s nekompromisním výkonem, tak na cenově dostupné přístroje pro každodenní použití. Výrazné úspory lze dosáhnout u modelů značek Realme, Samsung, Vivo nebo Honor, které vynikají pokročilými fotografickými funkcemi a dlouhou výdrží baterie.

Nabíječky a napájení

Spolehlivý přísun energie je základem pro fungování veškeré přenosné elektroniky. V rámci aktuální nabídky byly výrazně zlevněny napájecí adaptéry a hybridní cestovní powerbanky, které podporují protokoly rychlého nabíjení. Tyto doplňky zajistí efektivní dobíjení telefonů i tabletů doma i na cestách.

Chytré hodinky

Pro příznivce aktivního životního stylu a monitoringu zdraví jsou připraveny slevy na chytré hodinky. Výběr zahrnuje outdoorové outdoorové modely s extrémní odolností, elegantní městské hodinky i prémiové sporttestery pro náročné sportovce od značek Apple, Garmin, Amazfit či Suunto.

Tablety

Pracovní produktivitu i multimediální zábavu dokážou zastat zlevněné tablety. Akce pokrývá jak kompaktní zařízení ideální pro čtení a cestování, tak velké profesionální modely s podporou dotykového pera a mobilního připojení, které plnohodnotně nahradí přenosný počítač.

Další zajímavé výběry

Mezi produkty, které se vymykají standardním kategoriím, vynikají technologicky pokročilé chytré prsteny Oura Ring 4. Tato zařízení představují diskrétní alternativu k chytrým hodinkám a zaměřují se na detailní analýzu spánku, regenerace a tělesných funkcí v luxusním provedení.

Kompletní přehled akčních nabídek, podrobné technické specifikace a další doplňky jsou k dispozici přímo na internetových stránkách prodejce. Prozkoumejte celou nabídku elektroniky na Alza.cz a využijte časově omezené slevy.

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