Recenze reproduktoru Motorola Moto Sound Flow – překvapení ve spolupráci s Bose

Zdroj: Dotekománie
Podívali jsme se zblízka na novinku, jež právě nyní přichází na český trh a mohla by na něm výrazně zamíchat kartami v segmentu prémiových přenosných reproduktorů. Reproduktor Motorola Moto Sound Flow byl poprvé představen na veletrhu CES 2026 v Las Vegas a pozornost přitahuje zejména díky spolupráci s legendární značkou Bose.
Pojďme se nyní podívat na to, jak Sound Flow vypadá, hraje a co všechno tato novinka umí.
Design a konstrukce
Moto Sound Flow vsází na pro segment klasický a osvědčený válcový tvar. Povrch reproduktoru pak tvoří na dotek příjemný textilní potah (dle oficiálních informací od Motoroly jde o rafinovanou tkaninu s keprovou strukturou). Tento materiál každopádně reproduktoru dodává prémiový vzhled, který je podtrhován jeho celkovou barvou.
Motorola zde přistoupila již tradičně ke spolupráci s renomovanou společností Pantone, díky které se podařilo získat dva velmi unikátní barevné odstíny, v nichž jsou reproduktory Sound Flow dostupné. Konkrétně jde o barvy Pantone Warm Taupe (béžová), ve které Motorolu testuji, a Pantone Carbon (modročerná). Obě barevné varianty jsem viděl naživo a mohu potvrdit, že ani s jednou neuděláte chybu.
Výběr záleží spíše na tom, kam se rozhodnete reproduktor umístit a jaký tón má vaše domácnost. Motorola se u tohoto reproduktoru totiž vůbec netají tím, že jde opravdu o prémiovou „stylovku“, která se bude hodit i milovníkům interiérového designu. Vzhled Sound Flow však vůbec neodporuje jeho odolnosti.
Reproduktor totiž disponuje certifikací IP67, díky níž je odolný vůči prachu i ponoření do vody. Rozhodně tak nemusí zůstat pouze ve vašem obýváku. Hmotnost Moto Sound Flow pak činí 581 gramů.
Zvuk
Nyní se však konečně přesouváme k tomu nejdůležitějšímu, zvuku. Klíčovým tahákem je zde v úvodu zmíněná spolupráce s vyhlášenou audio společností Bose, která mimochodem dodává reproduktory i do vozů Volvo či Porsche. Hned při prvním poslechu zjistíte, že tato spolupráce se opravdu vyplatila.
Zvuková soustava Moto Sound Flow je tvořena basovým reproduktorem o výkonu 20 W a 10W výškovým reproduktorem, které jsou doplněny dvěma pasivními zářiči. Zvuk je opravdu dobrý a dle reakcí v mém okolí nepřekvapil pouze mě.
Zvukový profil je čistý, za což zde můžeme vděčit právě ladění zvuku technologií Sound by Bose. Přehrávání tak není jenom hlasité, ale především opravdu přesné. Zvuk je velmi kvalitní i blízko maximální hlasitosti, ke které se však stejně spíše ani nebudete potřebovat přiblížit.
Díky válcovému tvaru a 360stupňovému rozmístění reproduktorů navíc nezáleží na tom, kam reproduktor umístíte nebo kde zrovna stojíte. Sound Flow spolehlivě zvukově vyplní i větší místnosti, ve venkovním prostředí (například na party) však už bude pravděpodobně narážet na své limity. Pro menší sešlosti ale bohatě vystačí.
Konektivita, funkce a ovládání
Z hlediska konektivity je Motorola Moto Sound Flow nadprůměrně vybavena. Nabízí totiž připojení přes Bluetooth i Wi-Fi, přičemž podporuje Apple Airplay a Google Cast. Tím nejdůležitějším je však za mě UWB čip s podporu přesné lokalizace.
Právě díky němu se Sound Flow může chlubit několika chytrými funkcemi: Quick Switch, Dynamic Stereo a Room Shift. První zmíněná funkcionalita zajišťuje šikovné přepnutí přehrávání na reproduktor, když se přiblížíte s telefonem.
Pokud vlastníte rovnou dva reproduktory Sound Flow, potěší vás funkce Dynamic Stereo, která je automaticky spojí a vytvoří zvukovou scénu, jež se dále přizpůsobuje vaší (vašeho telefonu) poloze.
Poslední chytrou funkcí je tzv. Room Shift, jenž je však výsadou těch co si reproduktorů pořídí rovnou několik (nebo tedy alespoň dva). Díky němu se přehrávání hudby dokáže automaticky přepínat z jednoho reproduktoru na druhý dle vašeho pohybu po domácnosti. Sound Flow má také celkem čtyři zabudované mikrofony, díky kterým dokážete přes reproduktor vyřídit své hovory.
K dispozici je pak majitelům reproduktoru i aplikace Moto Sound Flow pro Obchod Play i App Store. Ta slouží zejména k nastavení Wi-Fi, stereo párování či k vlastnímu nastavení ekvalizéru. Co mě ale obecně na reproduktoru mrzí, je absence podpory hlasových asistentů, jako je například Alexa. V této cenové kategorie je to trochu škoda.
Výdrž baterie
Reproduktor v sobě skrývá velký 6000mAh akumulátor, který dle Motoroly dokáže zajistit až 12 hodin přehrávání. Reálná výdrž se může lišit v závislosti na hlasitosti a rovněž také na způsobu připojení (Wi-Fi nebo Bluetooth), nicméně nyní již mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že uváděných 12 hodin poslechu „sedí“.
Nabíjet můžete přes USB-C port umístěný na straně reproduktoru nebo přes přiložený dock či nabíjecí stojan, který je ostatně jako celý reproduktor velmi elegantně vyřešen a zároveň alespoň částečně eliminuje pohled na kabel.
Specifikace Motorola Moto Sound Flow:
- Výkon: 30 W (20W basový reproduktor + 10W výškový reproduktor + 2krát pasivní zářič)
- Konektivita: Bluetooth, Wi-Fi, UWB
- Streaming: Apple AirPlay, Google Cast, Spotify
- Baterie: 6 000 mAh, výdrž až 12 hodin
- Nabíjení: USB-C + nabíjecí dock
- Odolnost: IP67
- Mikrofony: 4krát vestavěné
- Ovládání: dotyková tlačítka + LED ring
- UWB funkce: Quick Switch, Dynamic Stereo, Room Shift
- Barvy: Pantone Warm Taupe (béžová), Pantone Carbon (modročerná)
- Cena: 4990 korun českých
Závěrečné zhodnocení
Motorola Moto Sound Flow je velmi ambiciózním reproduktorem, který přináší kombinaci špičkového zvuku, ladného designu, odolnosti i dlouhé výdrže baterie.
Již při prvním pohledu na Sound Flow je jasné, že jde o stylový doplněk do interiéru. Design reproduktoru je opravdu krásný, ale překvapí i jeho odolnost, díky které si ho s sebou můžete vzít i k vodě.
Kvalita zvuku, za kterou vděčíme spolupráci s Bose, pro mě byla rovněž velkým překvapením, a to pouze v pozitivním slova smyslu. Možnost přehrávání v módu stereo, UWB funkce i dlouhá výdrž baterie jsou všechno důvody, které ukazují, že cena reproduktoru je spravedlivá. Jediné, co mě lehce mrzí, je absence podpory plnohodnotných AI asistentů, která by v této cenové kategorii dle mého názoru neměla chybět.
Klady
- Prémiový vzhled
- Kvalitní zvuk díky spolupráci s Bose, možnost stereo přehrávání, UWB funkce
- Dlouhá výdrž baterie
Zápory
- Absence podpory hlasových asistentů
