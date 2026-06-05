Masivní výprodej audio techniky: Velké slevy na bezdrátová sluchátka, párty repro i soundbary

Internetový obchod Alza.cz spustil rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na audio techniku a příslušenství. Nabídka pokrývá široké spektrum produktů od prémiových mezinárodních značek až po cenově dostupnější řešení pro každodenní použití. Hlavní výhodou této kampaně je mimořádná výše slev, které v mnoha případech přesahují hranici padesáti procent. Veškeré akční nabídky jsou časově omezeny a platí pouze do vyprodání skladových zásob u prodejce.
Bezdrátová sluchátka přes hlavu
Sluchátka s konstrukcí přes hlavu zažívají velký návrat díky kombinaci vysokého pohodlí, dlouhé výdrže na jedno nabití a pokročilého potlačení hluku. Aktuální výběr zahrnuje modely ideální pro poslech na cestách, v kanceláři i v domácím prostředí, kde uživatelé vyžadují stabilní bezdrátový přenos a plný zvukový projev.
- Energy Sistem Hoshi Eco červená (-58 %)
- Tribit XFree Go S Black (-56 %)
- Niceboy Aura 5 ANC (-35 %)
- Jlab Go Lux ANC, grafitová (-31 %)
- JBL Tune 530BT Black (-25 %)
- Skullcandy HESH 360 černá (-25 %)
- Bowers&Wilkins PX7S3 Frost Blue (-21 %)
- Další slevy najdete zde
Miniaturní bezdrátová sluchátka (TWS)
Kompaktní bezdrátové špunty do uší představují standard pro každodenní mobilitu, sport i vyřizování telefonních hovorů. Vyznačují se inteligentními technologiemi pro odfiltrování městského ruchu, ergonomickým usazením v uchu a praktickými nabíjecími pouzdry, která se snadno vejdou do kapsy.
- Bowers & Wilkins Pi6 Glacier Blue (-50 %)
- Sennheiser MOMENTUM 4 TWS White Silver (-44 %)
- Skullcandy PUSH_PLAY_ACTIVE – Black / Orange (-42 %)
- Sencor SEP MELLOW ANC TWS White (-40 %)
- OPN Sound Dashlyte (-30 %)
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Drátová sluchátka
Klasické kabelové připojení sluchátek stále zůstává volbou číslo jedna pro uživatele, kteří preferují nulovou latenci a nekompromisní přenos signálu bez nutnosti neustálého dobíjení akumulátoru. Tento typ je vhodný jak pro analytický poslech hudby, tak pro stabilní připojení ke starší elektronice.
- beyerdynamic DT 73 IE 16 Ohm (-39 %)
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Přenosné Bluetooth reproduktory
Bezdrátové reproduktory s vestavěnou baterií jsou navrženy pro snadné přenášení a poslech hudby kdekoli v terénu, na zahradě nebo u vody. Často disponují zvýšenou odolností proti stříkající vodě, integrovaným LED osvětlením pro navození atmosféry nebo robustním poutkem na zavěšení.
- Energy Sistem Urban Box Supernova Black (-62 %)
- LAMAX Sphere2 (-36 %)
- Marshall Willen II Black & Brass (-19 %)
- Sony ULT Field 3, bílá (-16 %)
- Další slevy najdete zde
Výkonné párty reproduktory
Velké audio systémy jsou zkonstruovány s ohledem na maximální akustický výkon, hutné basové linky a ozvučení velkých vnitřních i venkovních prostor. Nabízejí pokročilé funkce pro připojení mikrofonů, hudebních nástrojů a synchronizované světelné efekty pro uspořádání oslav.
- Sony SRS-XV800, černá (-28 %)
- Další slevy najdete zde
Domácí a regálové reproduktory
Stacionární reproduktory určené na stůl či do knihovny se zaměřují na designovou čistotu a prémiové materiály, které snadno zapadnou do moderního interiéru. Poskytují vyvážený stereo zvuk pro poslech v domácí pracovně nebo obývacím pokoji s možností snadného propojení přes moderní bezdrátové protokoly.
- BOSE Soundlink HOME stříbrná (-42 %)
- JAMO C 91 II černé (-23 %)
- Sonos Era 300 Black (-22 %)
- YENKEE YSP 2003RGB USB 2.0 (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Subwoofery
Samostatné basové jednotky slouží jako doplňkový modul pro posílení nejnižších frekvencí stávajícího audio systému. Pomáhají vytvořit plnohodnotný frekvenční rozsah a dodávají potřebnou dynamiku akčním filmovým scénám i elektronické hudbě.
- Sonos Sub Mini černý (-22 %)
- Další slevy najdete zde
Domácí soundbary
Televizní soundbary řeší častý problém plochého zvuku u moderních tenkých obrazovek. Nabízejí prostorově nenáročné umístění přímo pod televizor, přičemž dokážou simulovat prostorový zvuk a výrazně zlepšit srozumitelnost mluveného slova ve filmech a zpravodajství.
- LG SC9S (-35 %)
- Sony HT-SF150 (-29 %)
- TESLA PrimeSound HQ-990 (-25 %)
- Sonos BEAM 2nd Gen. bílý (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Všechny analyzované produkty se podařilo úspěšně zařadit do výše uvedených specifických kategorií audio techniky, žádné další nezařazené položky nezbyly.
Kompletní přehled zlevněného audia a další akční nabídky naleznete přímo na stránkách prodejce. Navštivte Alza.cz a vyberte si příslušenství podle vašich představ.
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