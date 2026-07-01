Jak získat férový mobilní tarif bez vyjednávání

Český telekomunikační trh je dlouhodobě specifický vysokými ceníkovými cenami, které nutí koncové zákazníky k neustálému vyjednávání. Pro získání finančně snesitelných podmínek je často nutné absolvovat složité procesy na zákaznických linkách, hrozit přechodem ke konkurenci nebo čekat na dočasné marketingové akce. Tento přístup je však pro řadu spotřebitelů vyčeprávající. Efektivní úsporu přitom lze vyřešit jednodušeji – využitím transparentních platforem, které nabízejí výhodné podmínky jako standardní a trvalou součást své nabídky, zcela bez nutnosti zákulisního vyjednávání.
Flexibilita jako hlavní standard
Základním kamenem moderního přístupu k mobilním službám je naprostá absence smluvních závazků. Zákazník se neupisuje k žádnému fixnímu období, což mu dává plnou kontrolu nad jeho výdaji. Tarif je možné kdykoliv změnit, přizpůsobit aktuálním potřebám nebo bez jakýchkoliv sankcí zcela ukončit.
Celý proces přechodu pod novou správu probíhá plně digitálně a bezplatně. Přenesení stávajícího telefonního čísla je realizováno zdarma, bez výpadků služeb a zbytečné byrokracie. Výhodou je také možnost objednat si mobilní tarify zcela samostatně, aniž by byl zákazník nucen k odběru dalších služeb, jako je pevný internet nebo balíčky digitální televize.
Přehledné řešení pro každého uživatele
Trvalá nabídka platformy NejPřipojení.cz je rozdělena do tří jasně definovaných úrovní podle objemu mobilních dat. Všechny varianty bez ohledu na cenu automaticky obsahují neomezené volání a neomezené odesílání SMS zpráv do všech tuzemských sítí:
- Ekonomická varianta (5 GB dat): Určena pro uživatele, kteří preferují stabilní připojení pro běžnou komunikaci a prohlížení internetu za cenu 395 Kč měsíčně.
- Optimální varianta (12 GB dat): Vyvážený balíček pro každodenní aktivní využívání sociálních sítí, streamování hudby a online navigace za cenu 475 Kč měsíčně.
- Plně neomezená varianta (Neomezená data): Kompletní svoboda bez datových limitů pro nejnáročnější uživatele za cenu 496 Kč měsíčně.
K jakémukoliv vybranému mobilnímu tarifu navíc poskytovatel nabízí bonus v podobě služby NejPřipojení TV na prvních 6 měsíců za symbolickou cenu 1 Kč za měsíc.
Automatické množstevní slevy pro skupiny
Zatímco individuální tarify nabízejí vysoký poměr ceny a výkonu, nejvýraznější finanční úspory dosahují rodiny nebo menší firemní kolektivy díky systému fixních množstevních slev. Pokud se pod jeden účet zaregistruje více SIM karet s plně neomezenými daty, voláním i SMS, koncová cena za každou jednotlivou kartu se automaticky snižuje:
- 2x Neomezený tarif: 475 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 3x Neomezený tarif: 447 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 4x Neomezený tarif: 420 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 5x Neomezený tarif: 419 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 6x Neomezený tarif: 392 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
Tento transparentní systém odbourává nutnost individuálního schvalování u obchodních zástupců a zaručuje stejné podmínky pro každého, kdo splní daný počet karet.
Podrobné parametry stálé nabídky, kalkulačku slev a online formulář pro bezplatné přenesení čísla naleznete na webových stránkách NejPřipojení.cz.
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