Novinka od Sennheiseru sází na pohodlí: ACCENTUM Clip nabízí LDAC a 36hodinovou výdrž

Zdroj: Sennheiser
Společnost Sennheiser je známá svými produkty v oblasti zvuku a také nabízí bezdrátová sluchátka. Kromě standardních typů má nově v nabídce model Sennheiser ACCENTUM Clip.
Pro pohodlné nošení
Tento typ sluchátek je sice atypický, ale může se zalíbit těm, kterým vadí špuntová nebo pecková. Nic ve zvukovodu nemáte, jelikož drží za ucho jako takové. Sennheiser ACCENTUM Clip současně slibují velmi kvalitní zvuk. Základem jsou zde 12mm měniče s certifikací Hi-Res Audio Wireless. V případě kodeků se nabízí SBC a AAC, ale pro milovníky kvalitnějšího poslechu potěší LDAC. Aby toho nebylo málo, k dispozici je i 5pásmový ekvalizér.
Na jedno nabití zvládnou přehrávat hudbu po dobu 9 hodin, ve spojení s krabičkou se pak prodlužuje na 36 hodin. O konektivitu se stará Bluetooth 6.2 a aby toho nebylo málo, tak se využívá i AI pro zvýšení kvality při telefonních hovorech. U tohoto typu ale nenajdete ANC, tedy aktivní potlačení hluku.
Bezdrátová sluchátka Sennheiser ACCENTUM Clip budou v českých obchodech dostupná od 23. července za doporučenou cenu 4490 Kč. Budou se nabízet v barvách Black, Cream a Ice Blue.
Zdroj: Tisková zpráva
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