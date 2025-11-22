Vyzkoušeli jsme přenos souborů mezi Apple AirDrop a Android QuickShare a naopak [video]

Zdroj: Dotekomanie.cz
V tomto týdnu Google vypustil absolutní pecku, něco, co mnozí nečekali a ani si nemysleli, že by bylo někdy možné. Jeho vývojáři vyvinuli možnost, tak zajistit kompatibilitu QuickShare s AirDrop.
Bez Applu
V případě RCS trvalo Googlu pár let, než Apple pookřál a zavedl podporu v iOS. Neobešlo se to bez nátlaku, marketingu a nejrůznějších snah, aby Apple podporoval nový standard. V tomto případě jde ale o něco jiného, jelikož Google nespolupracoval s Applem, aby bylo možné poslat soubor z Androidu přes AirDrop na iPhone nebo macOS.
Vývojáři v Googlu došlo na to, jak zajistit kompatibilitu na straně Androidu. Z dostupných informací víme, že se pracovalo na základě dokumentace Applu. Navíc si nechali celé řešení prověřit nezávislou společností, jestli vše splňuje bezpečnostní pravidla a mechanismy. Ve výsledku zde máme možnost, jak sdílet mezi Androidem a iOS (nebo jakýmkoliv zařízením s AirDrop). Samozřejmě jsme si to vyzkoušeli a můžete se podívat, jak to celé funguje.
@dotekomanie.cz
Revoluce v přenosu souborů mezi Pixelem a jablečným telefonem, copak to máme za nečekanou novinku?
Video můžete zhlédnout také na: Instagramu, Facebooku, Threads, Youtube nebo X (Twitter)
Limitace? Budoucnost?
V první řadě je nutné, aby zařízení, které bude přijímat soubor, mělo nastaveno na omezený čas viditelnost pro všechny. Je jedno, jestli budete posílat třeba z iPhonu přes AirDrop na Android, nebo přes QuickShare v Androidu na Apple zařízení. Zatím je ale podpora jen na Pixely 10, ale dle vyjádření se tato novinka dostane na všechny mobily, a to přes aktualizaci z Obchodu Play. Nebude potřeba aktualizovat celý operační systém.
Stále je ale ve vzduchu možnost, že Apple zakročí a tuto možnost zakáže. Tedy udělá takovou úpravu v systému, že Google nebude moci využívat tuto interoperabilitu mezi systémy. Na druhou stranu Apple nemusí nic dělat a nechat to. Případně si toho může všimnout někdo v EU a přikázat Applu, aby to nechal povolené, případně aby spolupracoval. Právě taková možnost zde chybí, zejména bez používání aplikace nebo služby třetí strany pro posílání obsahu mezi zařízeními.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Tipy na Alza Black Friday: Doplňte si technologické příslušenství se slevami až 60 %
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře