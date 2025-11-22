Vyzkoušeli jsme přenos souborů mezi Apple AirDrop a Android QuickShare a naopak video

Vyzkoušeli jsme přenos souborů mezi Apple AirDrop a Android QuickShare a naopak [video]
2025-11-22T11:35:36+01:00
• 22. 11. 2025#Android #iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

V tomto týdnu Google vypustil absolutní pecku, něco, co mnozí nečekali a ani si nemysleli, že by bylo někdy možné. Jeho vývojáři vyvinuli možnost, tak zajistit kompatibilitu QuickShare s AirDrop.

Bez Applu

V případě RCS trvalo Googlu pár let, než Apple pookřál a zavedl podporu v iOS. Neobešlo se to bez nátlaku, marketingu a nejrůznějších snah, aby Apple podporoval nový standard. V tomto případě jde ale o něco jiného, jelikož Google nespolupracoval s Applem, aby bylo možné poslat soubor z Androidu přes AirDrop na iPhone nebo macOS.

Vývojáři v Googlu došlo na to, jak zajistit kompatibilitu na straně Androidu. Z dostupných informací víme, že se pracovalo na základě dokumentace Applu. Navíc si nechali celé řešení prověřit nezávislou společností, jestli vše splňuje bezpečnostní pravidla a mechanismy. Ve výsledku zde máme možnost, jak sdílet mezi Androidem a iOS (nebo jakýmkoliv zařízením s AirDrop). Samozřejmě jsme si to vyzkoušeli a můžete se podívat, jak to celé funguje.

@dotekomanie.cz

Revoluce v přenosu souborů mezi Pixelem a jablečným telefonem, copak to máme za nečekanou novinku?

♬ původní zvuk – dotekomanie.cz

Video můžete zhlédnout také na: Instagramu, Facebooku, Threads, Youtube nebo X (Twitter)

Limitace? Budoucnost?

V první řadě je nutné, aby zařízení, které bude přijímat soubor, mělo nastaveno na omezený čas viditelnost pro všechny. Je jedno, jestli budete posílat třeba z iPhonu přes AirDrop na Android, nebo přes QuickShare v Androidu na Apple zařízení. Zatím je ale podpora jen na Pixely 10, ale dle vyjádření se tato novinka dostane na všechny mobily, a to přes aktualizaci z Obchodu Play. Nebude potřeba aktualizovat celý operační systém.

Stále je ale ve vzduchu možnost, že Apple zakročí a tuto možnost zakáže. Tedy udělá takovou úpravu v systému, že Google nebude moci využívat tuto interoperabilitu mezi systémy. Na druhou stranu Apple nemusí nic dělat a nechat to. Případně si toho může všimnout někdo v EU a přikázat Applu, aby to nechal povolené, případně aby spolupracoval. Právě taková možnost zde chybí, zejména bez používání aplikace nebo služby třetí strany pro posílání obsahu mezi zařízeními.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme OnePlus 15 🫡 Král je mrtev, nechť žije král ☝️

💡ANKETA: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat