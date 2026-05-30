Spotify přináší novinky, které usnadní správu hudby v knihovně a další

Zdroj: Dotekománie
Spotify představuje pár praktických novinek, které uživatelům výrazně usnadní správu jejich hudební knihovny. Nejzásadnější změnou je příchod složek do playlistů v mobilních aplikaci. Na tuto funkci uživatelé mobilní aplikace čekali dlouhých 15 let od jejího představení v desktopové aplikaci.
Spotify přináší další várku nových funkcí
Složky dosud fungovaly výhradně v desktopové verzi aplikace, což nutilo uživatele s rozsáhlými hudebními sbírkami sedat k počítači pokaždé, když chtěli udržet ve své knihovně pořádek. To se nyní konečně mění a lepší organizace hudby přichází i do mobilní appky. Složky pro playlisty přišly do verze pro počítače již v roce 2010. Na mobilní telefony se dostávají až po patnácti letech vývoje.
Uživatelé mohou nově vytvářet, přejmenovávat a organizovat složky s playlisty přímo v telefonu nebo na tabletu. Pokud máte za dlouhé roky povytvářené desítky seznamů skladeb, můžete je nyní snadno seskupit například podle žánrů, nálady nebo konkrétních aktivit, jako je cvičení či práce. Spotify navíc umožňuje do těchto složek přidat další podsložky, což dává organizaci knihovny úplně nový rozměr. Složky lze následně přehrávat buď postupně, nebo v nich promíchat všechny obsažené skladby najednou.
S organizací úzce souvisí i druhá novinka dostupná pro všechny uživatele bez ohledu na předplatné. Jde o hromadné úpravy přímo uvnitř playlistů. Zatímco dříve bylo nutné skladby odebírat nebo přesouvat po jedné, nová aktualizace dovoluje označit více položek najednou a provést akci hromadně. Tento rychlý způsob úprav funguje nejen pro hudební skladby, ale také pro podcastové epizody a audioknihy.
Některé novinky pouze pro platící uživatele
Několik vylepšení si však Spotify schovalo výhradně pro předplatitele Spotify Premium a Max. Prvním z nich je návrat pokročilé správy aktuální fronty (funkce Právě hraje), kde je opět možné hromadně označovat a odebírat písničky, které plánujete poslouchat jako další v pořadí.
Výrazného posunu se dočkali také majitelé iPhonů. Spotify na systému iOS nově zavádí plnou podporu stahování na pozadí. Když v aplikaci spustíte stahování alb, playlistů nebo podcastů, můžete aplikaci bez obav zavřít. Data se budou stahovat dál a průběh uvidíte v notifikačním centru. Majitelé telefonů s Androidem tuto funkci využívají už roky, Apple uživatelé ji dostávají teprve nyní.
Poslední drobnou, ale praktickou novinkou pro Premium uživatele je tlačítko pro rychlé promíchání (re-shuffle). Dosud platilo, že pokud se vám stávající náhodné pořadí skladeb v playlistu nelíbilo, museli jste funkci shuffle vypnout a znovu zapnout. Nové tlačítko ve frontě přehrávání vygeneruje zcela nový náhodný mix na jedno jediné klepnutí.
Novinky jsou již nyní k dispozici. Pokud jste je stále neobdrželi, je možné, že bude nutné aktualizovat vaši aplikaci na poslední aktuální verzi. Do naší aplikace zatím možnost organizace knihovny pomocí složek nedorazila, aktualizace se tedy uvolňují postupně.
Zdroje: androidauthority.com, newsroom.spotify.com
Komentáře