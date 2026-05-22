Lenovo vydává herní telefon Legion Y70 (2026)

Lenovo Legion Y70 (2026) | Zdroj: Lenovo
Čínská firma Lenovo po dlouhých čtyřech letech oficiálně představuje novou generaci telefonu s označením Y70. Zařízení orientované na mobilní hráče sice nedostalo nijak výjimečný design, ale bez kompromisů uspokojí po vnitřní stránce. Případné zájemce rozhodně osloví kvalitní displej, výkonný hardware, nadstandardní výdrž baterie, užitečné herní prvky nebo poměrně atraktivní cenovka.
Silná sestava
Výrobce do čela nasadil 6,8palcový OLED displej Q10 od BOE, který nabízí 2K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 7 000 nitů. Hardwarová část zahrnuje čipovou sadu Snapdragon 8 Gen 5 od Qualcommu. Dále se k ní váže 12/16GB operační paměť RAM a interní úložiště o velikosti 256/512/1024 GB.
Bateriový článek má kapacitu 8 000 mAh a přináší podporu technologie rychlého 90W nabíjení. Model na svých bedrech nese tři objektivy fotoaparátu, kde hlavní slovo dostal 50MPx snímač s OIS technologií. Hráče bude zajímat bypass nabíjení či systém chlazení o rozloze 5 500 mm², které dokáže snížit teplotu jádra procesoru až o 7,1 °C.
Výpis výbavy uzavírá přední 32MPx selfie kamerka, certifikace odolnosti IP69 a dvě barevné možnosti (bílá, černá). Prodejní cena po přepočtu se pohybuje v rozmezí od 9 534 Kč do 15 070 Kč. První kusy můžeme venku vyhlížet až na konci příštího měsíce.
Zdroje: item.lenovo.com.cn, gsmarena.com
