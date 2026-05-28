Šestice novinek od Xiaomi míří do Česka – hodinky, sluchátka, i reproduktor

28. 5. 2026 #Příslušenství
Xiaomi představuje novinky prvně pro domácí trh, až s nějakým zpožděním se dočkáme uvedení i na našem trhu, byť ne všechno se k nám dostane. Tentokrát zde máme rovnou šest novinek, přičemž pět již má českou cenu.

Několik hodinek, i reproduktor

Není to tak dávno, co jsme se dočkali uvedení hodinek Xiaomi Watch S5. Ty zajmou oproti nedávno testovaným Xiaomi Wear 5 vlastním systémem HyperOS 3 od Xiaomi a výdrží baterie až 21 dní. Na náš trh se dostává konkrétně 46mm verze s cenou od 3 999 Kč.

Xiaomi Watch S5; Zdroj: Xiaomi

Druhou novinkou na našem trhu je chytrý náramek Xiaomi Smart Band 10 Pro, který se dá více považovat za hodinky. Zde je cena nastavena na 1 899 Kč, ale jsou k dispozici i dražší verze. Záleží na tom, jestli chcete prémiovější řemínek. V prodeji bude ještě NFC verze, která přijde na 2 199 Kč.

Xiaomi Smart Band 10 Pro; Zdroj: Xiaomi

Aby toho nebylo málo na zápěstí, tak se ještě nabízí Redmi Watch 6, kde je oficiální cena od 2 399 Kč. K dispozici je i NFC verze.

Trochu jsme doufali, že Xiaomi přinese na český trh nová náhlavní sluchátka, ale nakonec se tak nestane, tedy minimálně nyní. Místo toho se v obchodech začnou nabízet sluchátka Xiaomi Buds 6. Cena je u nich nastavena od 2 699 Kč. Také Xiaomi přináší Electric Scooter 6 od 8 499 Kč.

Xiaomi Sound Play; zdroj: Xiaomi

Poslední novinkou, u které zatím neznáme cenu, ale na český trh se dostane, je bezdrátový reproduktor Xiaomi Sound Play s výkonem 18 W. Splňuje certifikaci IP68 a dokonce jde dva spárovat pro stereo efekt. K dispozici je i Auracast a uvnitř je integrovaná baterie o kapacitě 2600 mAh, což by mělo vystačit na 14 hodin poslechu.

Zdroj: Tisková zpráva

