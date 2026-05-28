Xiaomi přichází s modely 17T a 17T Pro: Vylepšená střední třída pro náročné uživatele

Zdroj: Xiaomi
Xiaomi již představilo top modelovou řadu Xiaomi 17 a dokonce jsme se nedávno dočkali Xiaomi 17 Max, ale u tohoto modelu zatím nevíme, jestli se dostane na český trh. Dnes zde máme ale jiné novinky – Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro.
Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro
Právě „T“ modely nezapadají do nejvyšší kategorie. Jedná se o střední třídu, což může být kvůli značení trochu matoucí. Na druhou stranu se zde nabízí dobrý poměr ceny a výkonu. Xiaomi 17T je samozřejmě základní model s procesorem Dimensity 8500-Ultra. Současně je menší, jelikož displej má 6,59 palců. Kapacita baterie je 6500 mAh.
Xiaomi 17T Pro má již 6,83palcový displej a současně se nabízí 7000mAh baterie. Zde je i lepší procesor, tedy Dimensity 9500. Nejde ale jen o rychlost a velikost. Právě Pro verze dostala navíc i bezdrátovou technologii nabíjení.
Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro; Zdroj: Xiaomi
Novinky ale sdílí některé vlastnosti, jako je například certifikace IP68, stereo reproduktory a rychlé nabíjení. Sice u obou je na zadní straně sestava 50+50+12 MPx, ale jsou použity rozdílné senzory, tedy minimálně tedy ty hlavní. Pro lepší fotky tedy musíte sáhnout po Pro verzi.
Xiaomi 17T Pro bude dostupný ve třech barevných variantách, tedy Deep Blue, Deep Violet a Black. Cena začíná na 16 999 Kč. Základní model pak bude v barvách Violet, Opal White, Blue a Black. Cena startuje na 12 999 Kč.
Speciální zaváděcí nabídky
- Bonus za recenzi
- Zákazníci, kteří si v rámci zaváděcí nabídky pořídí nové Xiaomi 17T nebo Xiaomi 17T Pro u autorizovaných prodejců, mohou získat atraktivní bonus v rámci akce „Dárek za recenzi“. V případě modelu Xiaomi 17T Pro získají elektrickou koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) v hodnotě 6 999 Kč, zatímco k modelu Xiaomi 17T obdrží tablet Redmi Pad 2 9.7″ 128 GB v hodnotě 4 499 Kč. Stačí zařízení zaregistrovat na stránkách promo akce, zveřejnit vlastní recenzi zakoupeného produktu asplnit podmínky kampaně. Xiaomi chce tímto způsobem podpořit sdílení reálných uživatelských zkušeností a pomoci dalším zákazníkům při výběru nového zařízení.
- Bonus při výkupu starého zařízení
- Majitelé nového Xiaomi 17T Pro mohou současně využít speciální výkupní program, který kombinuje standardní hodnotu vykupovaného zařízení s dodatečným bonusem. Po registraci zakoupeného telefonu a zadání údajů o vykupovaném zařízení obdrží zákazník instrukce k jeho odeslání. Po kontrole technického stavu bude stanovena výsledná výkupní hodnota a společně s bonusem vyplacena zákazníkovi.
Specifikace Xiaomi 17T
- displej: 6,59palcový AMOLED, 1,5K (2756 × 1268), Corning Gorilla Glass 7i, obnovovací frekvence až 120 Hz, maximální jas 3500 nitů,
- procesor: MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm), osmijádrové (až 3,4 GHz), GPU Mali-G720 MC8, NPU 880
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM+Nano SIM/Nano SIM+eSIM/eSIM+eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica, f/1,7, optická stabilizace obrazu OIS, obrazový snímač Light Fusion 800, velikost snímače 1/1,55 palce)
- 50 Mpx (teleobjektiv Leica s 5násobným optickým přiblížením, f/3,0, optická stabilizace obrazu OIS, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 115 mm, až 120× AI Ultra Zoom, optické přiblížení na úrovni 10×, podpora makrofotografie od 30 cm)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý fotoaparát Leica, f/2,2, zorné pole 120°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 mm)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, zorné pole 90°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 21 mm)
- IP68
- integrovaná čtečka otisků prstů
- stereo reproduktory, Dolby Atmos, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Wireless
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 157,6 × 75,2 × 8,17 mm, 200 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 67W USB C
Specifikace Xiaomi 17T Pro
- displej: 6,83palcový AMOLED, 1,5K (2772 × 1280), Corning Gorilla Glass 7i, obnovovací frekvence až 144 Hz, ultra nízký jas 1 nit, maximální jas 3500 nitů)
- procesor: MediaTek Dimensity 9500 (3nm), osmijádrové (až 4,21 GHz), GPU Mali G1-Ultra, NPU 990
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
- úložiště: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM+Nano SIM/Nano SIM+eSIM/eSIM+eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica, f/1,67, optická stabilizace obrazu OIS, obrazový snímač Light Fusion 950, velký snímač o velikosti 1/1,31 palce)
- 50 Mpx (teleobjektiv Leica s 5násobným optickým přiblížením, f/3,0, optická stabilizace obrazu OIS, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 115 mm, až 120× AI Ultra Zoom, optické přiblížení na úrovni 10×, podpora makrofotografie od 30 cm, filmové natáčení ve 4K při 60 fps s přirozeně rozostřeným pozadím)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý fotoaparát Leica, f/2,2, zorné pole 120°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 mm)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, zorné pole 90°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 21 mm)
- IP68
- integrovaná čtečka otisků prstů
- stereo reproduktory, Dolby Atmos, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Wireless
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (Dual Bluetooth), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162,2 × 77,5 × 8,25 mm, 219 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 100W USB C, 50W bezdrátové HyperCharge rychlonabíjení
Zdroj: Tisková zpráva
