Nový Poco Pad C1: Snapdragon 6s Gen 2 a 120Hz displej

Někdy je těžké odhadnout, jestli se některé zařízení od Xiaomi dostane do Evropy nebo ně, respektive po jakým názvem. Dnes zde máme Poco Pad C1, který některým může připadat povědomě.
Slušný základ?
Nový tablet Poco Pad C1 v některých zemích vyšel v rámci značky Redmi, ale vypadá to, že k nám zamíří právě jako Poco. Novinka ještě nemá stanovenou cenu, ale vzhledem k samotným specifikacím se bude řadit do střední třídy, možná té nižší. Základem je zde displej s úhlopříčkou 9,7 palců s dobrým rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí.
O výkon se stará Snapdragon 6s Gen 2, který by měl stačit i na příležitostné hraní. Asi byste očekávali, že zde bude i větší baterie, když je to v podstatě desetipalcový tablet, ale má jen 7600 mAh. Taková hodnota je běžně i mobilů. Fotografická výbava je zde jen základní. Mezi bonusovými vlastnostmi jsou zde stereo reproduktory a dokonce zde najdete konektor pro sluchátka.
Poco Pad C1 zatím nemá stanovenou cenu, ale odhadujeme, že bude relativně nízká vůči výbavě. S největší pravděpodobností se novinka dostane i na český trh, jen tedy není jasné, jestli se objeví i v LTE verzi.
Specifikace Poco Pad C1
- displej: 9,7 palců, 2K (2048 x 1280), 16:10, 120 Hz, dotyková frekvence až 180 Hz, jas 500 nitů (až 600 nitů v Outdoor režimu), TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free a Circadian Friendly certifikace
- procesor: Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6nm, až 2,9 GHz), Adreno 610 GPU
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128 GB UFS 2.2
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Foťáky:
- zadní: 8 Mpx (f/2.0, 1,12 μm, 1080p video při 30 fps)
- přední: 5 Mpx (f/2.2, 1,12 μm, 1080p video při 30 fps)
- AI face unlock
- Audio: stereo reproduktory, Hi-Res Audio, 3,5mm jack
- Senzory: virtuální senzor okolního světla, akcelerometr, Hallův senzor
- Konektivita: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz / 5 GHz, Wi-Fi Direct, Miracast), Bluetooth 5.0 (SBC / AAC / APTX), IPv6, USB-C
- rozměry a hmotnost: 226,51 x 147,97 x 7,4 mm, 406 gramů
- baterie a nabíjení: 7600 mAh, 18W rychlé nabíjení (15W adaptér v balení)
