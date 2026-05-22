iQOO odhaluje herní tablet Pad6 Pro

iQOO Pad6 Pro
Značka iQOO vydává nový tablet s názvem Pad6 Pro, který má nejvyšší ambice v rámci aktuální nabídky. Podle čínského výrobce jde o všestranný model a díky nadstandardní výbavě ho lze postavit hlavně po boku herních zástupců. Klíčovou roli u přírůstku hraje velmi kvalitní displej, výkonný hardware či dlouhá výdrž baterie.
Všeho dost
V přední části rozhodně zaujme 13,2palcový LCD displej se 144Hz obnovovací frekvencí a vysokým 4K rozlišením. Hlavní výkon si pod kontrolu vzal osmijádrový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 z dílny Qualcommu, u kterého ještě najdete 8/12/16GB operační paměť RAM a 256/512GB interní úložiště.
Dozadu si našel cestu jediný 13MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou a především 13 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 66W nabíjení přes USB-C port. Softwarovou stránku zastupuje vlastní platforma OriginOS 6 přizpůsobená pro tablety.
Celkem osm reproduktorů vytváří panoramatický akustický audio systém, nadměrné zahřívání během hraní her řeší systém chlazení o rozloze 71 446 mm² a nechybí ani podpora dotykového pera iQOO Pencil 3. Seznam uzavírá přední 8MPx kamerka nebo tři barevné varianty (stříbrná, šedá, zelená).
Nakonec můžeme prozradit, že iQOO Pad6 Pro je přeznačený tablet Pad6 Pro od Vivo, o němž jsme slyšeli začátkem března. Podle vybrané verze se prodejní cena po přepočtu pohybuje od 13 864 Kč do 20 642 Kč.
Zdroje: vivo.com.cn, fonearena.com, gsmarena.com, gizmochina.com
