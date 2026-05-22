Apple vylepšuje přístupnost: Nové funkce s umělou inteligencí usnadní život handicapovaným

Zdroj: Apple
Každá novinka kolem operační systému se nemusí týkat jen nového grafického prvku, animace, případně focení nebo natáčení. Dnešní mobilní telefony jsou i velmi dobrými pomocníky pro ty, co mají nějaký handicap. Apple nyní představuje nové funkce kolem přístupnosti.
„Funkce zpřístupnění, na které naši uživatelé každodenně spoléhají, jsou díky Apple Intelligence ještě výkonnější,“ doplňuje Sarah Herrlinger, vrchní ředitelka Applu pro globální zásady a iniciativy pro zpřístupnění. „S těmito aktualizacemi přinášíme nové, intuitivní možnosti zadávání, objevování a personalizace, které jsou navržené tak, aby na každém kroku chránily soukromí uživatelů.“
Od vylepšeného VoiceOveru po ovládání vozíku
První vylepšené funkce jsou VoiceOver a Lupa, které nově mohou přesněji popsat samotný obsah. Je zde i nové tlačítko Akce, díky kterému se lze zeptat na cokoliv v hledáčku fotoaparátu a případně i pokládat doplňující otázky. Lupu jde také nově ovládat i hlasově, tedy lze hlasem aktivovat přisvícení nebo i zoomování.
Samotné hlasové ovládání mobilu bylo vylepšení o Apple Intelligenci, což ve výsledku nabízí přirozenější zadávání, takže není nutné znát přesné výrazy. Systém se pokusí i odhadnout, co je myšleno. Samotná čtečka zpřístupnění si umí poradit s komplexnějšími texty, například ve sloupcích či v tabulkách. Je zde i nově shrnutí článku na vyžádání, kde nechybí možnost překladu textu skrze integrovanou aplikaci.
Zapracovalo se na generování titulků u nejrůznějších videí, což se dotýká zařízení jako iPhonech, iPadech, Macích, Apple TV a Apple Vision Pro. Ještě letos ale dorazí možnost ovládání invalidního vozíku skrze Apple Vision Pro.
Nejsou to ale jediné novinky. Do systémů přibydou nejrůznější funkce, jak uvádí Apple:
- Na visionOS dorazí funkce Vodítka pro pohyb vozidla, která by měla pomoct zmírnit nevolnost lidem, kteří používají Apple Vision Pro jako spolucestující v jedoucím vozidle. Vision Pro bude podporovat také gesta obličeje pro provádění klepnutí a systémových akcí a nabídne nový způsob výběru prvků očima při použití funkce Ovládání setrvání.
- Přizpůsobení dotyků přináší nový způsob personalizace nastavení v systémech iOS a iPadOS.
- Sluchadla s certifikací Made for iPhone se spolehlivěji párují a přepínají mezi zařízeními Apple, přičemž systémy iOS, iPadOS, macOS a visionOS nabízejí vylepšené prostředí pro jejich nastavení.
- Do systému tvOS míří podpora pro Větší text, takže diváci se slabým zrakem mohou zvětšit text na obrazovce pro snazší čtení.
- Funkce Rozpoznávání jmen, která dokáže upozornit neslyšící nebo nedoslýchavé uživatele, pokud někdo vysloví jejich jméno, funguje globálně ve více než 50 jazycích.
- Pro vývojáře aplikací pro tlumočení do znakového jazyka je k dispozici nové API, které uživatelům umožňuje přidat živého tlumočníka do probíhajícího videohovoru přes FaceTime.
- Uživatelé, kteří mají potíže s používáním tradičních ovladačů, mohou nyní k zařízením s iOS, iPadOS a macOS připojit ovladač Sony Access a používat ho ke hraní. Dle vlastních potřeb si mohou nakonfigurovat páčku, devět integrovaných tlačítek a až čtyři další externí tlačítka nebo speciální spínače. A pokud si budou chtít herní zážitek personalizovat ještě více, mohou současně používat až dva ovladače.
Bohužel některé funkce a novinky jsou dostupné jen v angličtině a vybraných jazycích. Čeština se mezi neobjevuje, aspoň dle oficiální tiskové zprávy.
Zdroj: Tisková zpráva
