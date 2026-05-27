Nové možnosti Google Peněženky: Od účtenek po ověřování plateb na počítači

Zdroj: Phone Arena
Google Peněženka není nikterak komplikovaná aplikace pro uživatele, ale její možnosti ještě nejsou vyčerpány. Sice v našich končinách ještě není naplno využita, ale dnešní novinky se nám nemusí vyhýbat.
Google Peněženka dostává nový design [aktualizováno]
Bezpečnost i možnosti
Několik novinek se týká přímo vývojářů. Ti například dostávají nové API, pomocí kterého budou moci poslat přímo účtenku po zaplacení do Google Peněženky, takže ji nutně nebudou muset posílat do e-mailu.
Další vylepšení se týká možnosti přímé registrace skrze aplikaci do věrnostního programu konkrétní služby nebo obchodu. Ostatně již dnes můžeme mít věrnostní kartičky, proč se tedy neregistrovat do nových. Odpadne tak nutnost něco vyplňovat na jiné stránce a pak se snažit kartičku dostat do aplikace.
Sice Google nastínil i možnost ověřování totožnosti pro služby jako Uber, ale zde neočekáváme nějaké rychlé rozšíření, zejména pokud jde o tyto citlivé informace na evropském území. Co se ale bude týkat i českých uživatelů, je samotné ověřování placení skrze mobilní telefon, pokud používáte službu Google Pay na počítači.
Už dnes se můžete setkat se situací, že při placení na počítači jste vyzváni k ověření platby skrze váš mobilní telefon. Zde se nově implementuje i QR kód, který stačí přes mobil naskenovat. To se hodí, pokud něco selže, nebo smažete notifikaci a podobně. Je to v podstatě další bezpečnostní vrstva, kterou mimo jiné vyžaduje i legislativa, aby platby byly bezpečnější.
Zdroj: 9to5google.com
