Nová generace mobilních tarifů přináší smartphony za korunu i flexibilní balíčky

Poptávka po stabilním mobilním připojení a rychlých datech neustále roste, což nutí poskytovatele a zprostředkovatele telekomunikačních služeb reagovat na měnící se nároky trhu. Portál NejPřipojení.cz v této souvislosti představil novou generaci akčních mobilních tarifů, které kombinují neomezené hlasové i datové služby s možností pořízení moderního hardwaru za symbolickou cenu. Cílem této nabídky je poskytnout koncovým uživatelům nejen dostatečnou datovou kapacitu, ale také plynulý přechod na novější mobilní zařízení bez nutnosti vysokých počátečních investic.
Smartphony za symbolickou cenu a specifikace hardwaru
Hlavním pilířem aktuální kampaně je možnost získat chytrý telefon za pouhou 1 Kč. Tato akce se vztahuje na vybrané modely, které pokrývají potřeby běžných i náročnějších uživatelů vyžadujících podporu moderních 5G sítí. Při sjednání akčního neomezeného tarifu se závazkem na 24 měsíců lze za 1 Kč pořídit tato zařízení:
- Xiaomi Redmi 15C 5G
- Samsung Galaxy A17 LTE
- Samsung Galaxy A17 5G
Podmínkou pro získání telefonu je řádné využívání služeb po dobu dvou let. Pro první tři měsíce klient skládá vratnou kauci ve výši 1 000 Kč. Tato částka je v plné výši vrácena zpět po řádném uhrazení prvních tří měsíčních vyúčtování. Smluvní závazek garantuje zákazníkům stabilitu ceny po celou dobu trvání smlouvy.
Parametry hlavního neomezeného tarifu se smartphonem za 1 Kč
- Neomezená data 10/10 Mbps za 675 Kč měsíčně
- Rychlostní profil a sjednání: Rychlostní limit činí 10 Mbps pro stahování i odesílání dat. Veškeré podrobnosti a další informace sdělí pracovník NejPřipojení.cz přímo během telefonického hovoru.
- Hlasové služby a SMS: Součástí je plně neomezené volání a SMS do všech domácích sítí.
- Datový roaming a bonusy: Balíček obsahuje 60 GB dat vyhrazených pro roaming a možnost aktivovat 5x měsíčně na 24 hodin data naplno bez rychlostního limitu.
Standardní tarify dostupné online a bez závazků
Kromě speciálního tarifu s telefonem za korunu představuje NejPřipojení.cz standardní nabídku flexibilních mobilních tarifů. Tyto tarify jsou vedeny zcela bez závazků, takže je lze kdykoliv změnit nebo ukončit, a je možné je objednat samostatně bez vazby na jiné služby. Nabídka zahrnuje tyto možnosti:
- Neomezený tarif s plnými daty za 496 Kč
- Neomezené volání.
- Neomezené SMS.
- Neomezená data.
- Datový tarif 12 GB za 475 Kč
- Neomezené volání.
- Neomezené SMS.
- 12 GB mobilních dat.
- Základní tarif 5 GB za 395 Kč
- Neomezené volání.
- Neomezené SMS.
- 5 GB mobilních dat.
Výhodné množstevní slevy
Pro uživatele, kteří poptávají více SIM karet pod jedním účtem, jsou přímo na webu dostupné odstupňované množstevní slevy na plně neomezené tarify (volání, SMS i neomezená data). Cena za jednu SIM kartu klesá s rostoucím počtem aktivovaných čísel:
Doplňkové služby a proces sjednání
Při přechodu od jiného poskytovatele je zajištěno kompletní přenesení stávajícího telefonního čísla zcela zdarma. Jako bonus k objednávce mobilního tarifu lze navíc získat službu NejPřipojení TV (IPTV) na půl roku za symbolický poplatek 1 Kč měsíčně.
Celý proces od výběru tarifu či telefonu až po samotnou aktivaci probíhá online nebo prostřednictvím asistovaného telefonického hovoru s klientskou podporou na čísle 588 880 508 (dostupná v pracovní dny od 9:00 do 19:00). Podmínkou pro úspěšné schválení objednávky a ověření možností je čistá finanční historie – nabídky nejsou dostupné pro klienty vedené v registrech dlužníků SOLUS, v insolvenci nebo exekuci.
Akční nabídka s telefony za 1 Kč je časově omezena a platí pouze do 15. června 2026. Přehled všech běžných tarifů i poptávkový formulář jsou dostupné na oficiálních stránkách zprostředkovatele.
