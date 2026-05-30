Google Disk nově skenuje dokumenty chytřeji a rychleji

• 30. 5. 2026#Android #Aplikace
Zdroj: tomshardware

Ještě před nějakou dobou jsme museli sáhnout po skeneru pro digitalizaci dokumentů, ale díky pokročilejším foťákům v mobilech se to dá realizovat přes aplikace. Google v tomto případě nabízí delší dobu vydařenou funkcionalitu přímo v aplikaci Google Disk. Nyní se do mobilů dostává značně vylepšená verze.

Skenování dokumentů je lepší

Ačkoliv skenování dokumentů bylo skrze aplikaci Google Disk poměrně jednoduché a rychlé, vývojáři našli cestu, jak to vše ještě vylepšit. První novinkou je možnost skenování několika dokumentů najednou. Můžete tak rozložit na stůl tři papíry a všechny jsou naskenovány najednou a uloženy po stránkách.

Aby toho nebylo málo, nová verze rozpozná, pokud jste dokument už naskenovali, takže ho znovu nezařadí a do aktuální relace přidá jen ty, které ještě nebyly naskenovány. Je zde ještě jedno vylepšení. Pakliže se podaří udělat lepší snímek již naskenovaného dokumentu, dojde k výměně.

Google uvádí, že je vše zpracováno přímo na zařízení a nic není odesíláno na servery. Současně novinka funguje i bez připojení k internetu. Je zde ale jedna hardwarová limitace. Mobil musí mít minimálně 8 GB operační paměti. Pokud vylepšené skenování ještě nemáte v mobilu, musíte si počkat, až na váš dojde řada. Nejde vynutit, ani získat aktualizací aplikace.

Zdroje: x.com, androidauthority.com

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

