HMD dokončuje dva zástupce Grand a Thunder Pro

HMD Grand | Zdroj: @smashx_60
Segment střední třídy se v nejbližší době chystá podpořit společnost HMD Global, která finišuje s pracemi kolem mobilních novinek nesoucích názvy Grand a Thunder Pro. Mezi širokou veřejnost vychází všechny klíčové specifikace včetně jejich konečné podoby. Tyto novinky nejspíš neudělají díru do světa, ale stanou se alespoň zajímavou alternativou pro nenáročné uživatele.
Osvědčená klasika
Model Thunder Pro by se měl ukázat s 6,67palcovým AMOLED displejem, který nabídne Full HD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní sestava bude údajně složena z čipové sady T620 od Unisoc, 8GB operační paměti RAM a 256GB interního úložiště. Baterie o velikosti 6 000 mAh má podporovat technologii rychlého 20W nabíjení.
Záda obsadí dvojice objektivů fotoaparátu (50 + 8 MPx), zatímco vpředu nebude chybět 50MPx selfie kamerka. Zvýšenou odolnost u konstrukce podloží certifikace IP65. Ze zbytku očekávané výbavy můžeme vypíchnout technologii NFC, 3,5mm audio jack, dva reproduktory nebo dva mikrofony.
Druhý přírůstek v podobě Grand po stránce výbavy dostane o něco lepší výchozí pozici. Přední stranu zabere 6,9palcový IPS LCD displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Hardwarovou část postaví na procesoru Snapdragon 6s 4G Gen 2 od Qualcommu. K němu připojí dvě paměťové konfigurace – 6+128 GB, 8+256 GB.
Co se týká samotných fotoaparátů či bateriového článku, tak to bude mít totožné jako u verze Thunder Pro. Za jediný plusový bod navíc lze označit 33W nabíjení. Dále rovněž platí přítomnost technologie NFC, 3,5mm jacku a dvojice reproduktorů.
Předinstalovaný operační systém Android 16 má získat hlavní aktualizace po dobu 2 let a také 3 roky bezpečnostních záplat. V obchodech půjde vybírat ze dvou barevných provedení – černé, modré. Další bližší podrobnosti můžeme očekávat již v následujících týdnech.
