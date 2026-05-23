HMD Vibe 2 5G: Velká baterie a 5G za pár korun, ale s kompromisy

Výrobce HMD se stále snaží zaujmout, ale v poslední době jsme se nedočkali nějak výrazně zajímavějšího smartphonu. Novinka HMD Vibe 2 5G může být pro některé atraktivní, ale asi to nebude stačit.
Žádný zázrak
HMD Vibe 2 5G se v první řadě chlubí baterií, která má kapacitu 6000 mAh, což na dnešní dobu není nějak nadstandardní hodnota, zejména když mobily atakují hranici deseti tisíc. I tak ve své třídě je lehce nadprůměrná. Novinka ale zapadá do nejnižší kategorie, o čemž svědčí například HD+ displej.
Na zadní straně je použitelný jen jeden snímač, u toho druhého firma ani neuvádí rozlišení. O výkon se zde stará UNisoc T8200 s podporou 5G. Vzhledem k tomu, že základní verze má jen 4 GB operační paměti, nejedná se o nějak výkonné zařízení. Oficiální stránky neuvádí nic o odolnosti nebo opravitelnosti, jak jiné modely tohoto výrobce.
Navíc je uvedeno, že HMD Vibe 2 5G bude dostávat každé tři měsíce po dobu dvou let bezpečnostní aktualizace. Zřejmě tedy není v plánu, aby mobil dostal novější verzi systému. Mobil má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 2400 Kč.
Specifikace HMD Vibe 2 5G
- displej: 6,75 palců, 720 x 1600 pixelů (HD+), V-Notch IPS, 120 Hz
- procesor: Unisoc T8200
- RAM: 4/6 GB
- úložiště: 64/128 GB (podpora microSD karet až do 1 TB)
- Operační systém: Android 16 (příslib 2 let čtvrtletních bezpečnostních aktualizací)
- Dual SIM: Nano SIM (dual SIM slot)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx
- sekundární snímač
- přední: 8 Mpx
- boční čtečka otisků prstů (v zapínacím tlačítku), odemykání obličejem
- 3.5mm jack
- Konektivita: 5G (pásma n1/3/5/8/28/40/77/78), 4G LTE (pásma B1,3,5,8,28(A+B),40,41 (120MHz)), GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), WCDMA (pásma 1/8), Wi-Fi (802,11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5,0, GPS/AGPS, GLONASS, Galileo, Beidou, USB-C
- rozměry a hmotnost: 168 x 77,7 x 8,6 mm, 210 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 18W rychlé nabíjení
