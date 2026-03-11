Výrazné slevy na prémiovou kávu, čaje a matchu na Alze

Zásoby kvalitních teplých nápojů jsou nezbytnou součástí každodenního pracovního nasazení i chvil odpočinku. Společnost Alza.cz aktuálně v rámci svých prodejních akcí nabízí široký výběr prémiové zrnkové kávy, specializovaných čajů a oblíbeného prášku matcha za výrazně snížené ceny. K dispozici jsou jak limitované edice renomovaných značek, tak produkty z vlastní řady AlzaCafé.
Káva
Kategorie kávy přináší pestrou nabídku zrnkových směsí i jednodruhových variant. Zákazníci mohou vybírat z tradičních italských pražíren, jako je Lavazza nebo Lucaffé, případně zvolit prémiovou kávu přímo z nabídky AlzaCafé, která je vhodná jak pro espresso, tak pro přípravu přes filtr. Slevy v této sekci dosahují až 44 %.
- Starbucks Holiday Blend Medium Roast limitovaná edice, zrnková, 190 g (-44 %)
- AlzaCafé Nicaragua El Poste, 250g (na espresso) (-38 %)
- Lavazza Crema e Aroma, zrnková, 1000g (-29 %)
- AlzaCafé Guatemala La Bolsa, 250g (na filtr) (-28 %)
- Lucaffé Blucaffe zrnková 700g (-26 %)
- Lavazza Qualita Rossa, zrnková, 1000g (-26 %)
- Bristot Diamante 100% Arabica 250g (-25 %)
Matcha
Japonský zelený čaj matcha se těší stále větší popularitě díky svým povzbuzujícím účinkům a vysokému obsahu antioxidantů. V aktuální nabídce se nachází certifikované BIO produkty, obřady vyžadující ceremoniální varianty i kompletní sety pro tradiční přípravu.
- Matcha Tea Bio A Japan 100 g (-20 %)
- OlaOla BIO Matcha 100 g (-20 %)
- Matcha Tea set Goro (-16 %)
- PerfectTed Ceremonial matcha borůvka 75 g (-15 %)
- Matcha Tea BIO Latte 300 g (-11 %)
Čaje
Pro milovníky klasických nálevů je připraven široký sortiment prémiových čajů. Nabídka pokrývá bylinné a ovocné směsi, rooibos i exkluzivní dárkové sady a adventní kalendáře od uznávaných značek jako English Tea Shop či Leros. Ideální volba pro doplnění firemních i domácích kuchyněk s cenovým zvýhodněním přesahujícím 40 %.
- ETS Stromek 6 figurek, sypaný čaj, bio (-41 %)
- Leros Koření na svařené víno 10 sáčků (-40 %)
- English Tea Shop Zelený adventní kalendář Puzzle 48 g, 25 ks bio ETS25 (-40 %)
- English Tea Shop Prémiová vánoční zelená kolekce 108 g, 72 ks bio ETS72 (-36 %)
- Hampstead Tea BIO Dárkový balíček selekcí bylinných, zelených a černých čajů 3 × 20 ks (-33 %)
- Apotheke Rooibos 20 × 1,5 g (-20 %)
