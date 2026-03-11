Výrazné slevy na prémiovou kávu, čaje a matchu na Alze KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 11. 3. 2026
Výrazné slevy na prémiovou kávu, čaje a matchu na Alze

Zásoby kvalitních teplých nápojů jsou nezbytnou součástí každodenního pracovního nasazení i chvil odpočinku. Společnost Alza.cz aktuálně v rámci svých prodejních akcí nabízí široký výběr prémiové zrnkové kávy, specializovaných čajů a oblíbeného prášku matcha za výrazně snížené ceny. K dispozici jsou jak limitované edice renomovaných značek, tak produkty z vlastní řady AlzaCafé.

Káva

Kategorie kávy přináší pestrou nabídku zrnkových směsí i jednodruhových variant. Zákazníci mohou vybírat z tradičních italských pražíren, jako je Lavazza nebo Lucaffé, případně zvolit prémiovou kávu přímo z nabídky AlzaCafé, která je vhodná jak pro espresso, tak pro přípravu přes filtr. Slevy v této sekci dosahují až 44 %.

Matcha

Japonský zelený čaj matcha se těší stále větší popularitě díky svým povzbuzujícím účinkům a vysokému obsahu antioxidantů. V aktuální nabídce se nachází certifikované BIO produkty, obřady vyžadující ceremoniální varianty i kompletní sety pro tradiční přípravu.

Čaje

Pro milovníky klasických nálevů je připraven široký sortiment prémiových čajů. Nabídka pokrývá bylinné a ovocné směsi, rooibos i exkluzivní dárkové sady a adventní kalendáře od uznávaných značek jako English Tea Shop či Leros. Ideální volba pro doplnění firemních i domácích kuchyněk s cenovým zvýhodněním přesahujícím 40 %.

Kompletní nabídku všech zlevněných produktů z oblasti teplých nápojů a potravin naleznete přímo na webu Alza.cz.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

