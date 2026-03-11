První dojmy z externí klávesnice Clicks a jejich telefonu

Clicks; zdroj: Dotekománie
Na veletrhu MWC v Barceloně jsme si porpvé měli možnost osahat i produkty celkem nové firmy Clicks. Vyzkoušeli jsme si tak obaly této značky přidávající klávesnici, dále Power Keyboard a nakonec jsme viděli také jejich připravovaný telefon Clicks Communicator. Má to ale háček.
Clicks Keyboard
Click vám v základu přidá fyzickou hardwarovou klávesnici pod váš telefon. Tento obal vám udělá z telefonu takovou opravdu dlouho nudli, kterou si nedokážu představit nosit v kapse.
Na druhou stranu máte pak více prostoru pro obsah na displeji. My jsme si osahali verzi pro Pixel 9, ale existuje pak také pro iPhone 14 a novější a pro Motorolu Razr 2024 a novější. Z prvních dojmů nám přišlo psaní na této klávesnici poměrně tuhé, ale asi je to o zvyku. Trochu krkolomné nám pak přišlo psaní s naší českou diakritikou. Náš kolega pak začíná testovat verzi pro iPhone 16 Pro Max, tak jsem sám zvědavý, jak si na ní zvykne.
Dále jsme vyzkoušeli Power Keyboard, což je úplná novinka, která ještě nedorazila na trh. Zde se jedná o bezdrátovou Bluetooth klávesnici s MagSafe a vysouvacím mechanizmem. Tím pádem je pak jen na vás, jak moc si ji vysunete. Jelikož spoléhá na MagSafe / magnetický Qi2.2, tak je z principu kompatibilní s novějšími telefony iPhone a Pixel 10 Pro. Zástupce Clicks nám ale prezentoval, že ji lze použít i s iPadem bezdrátově.
Uvnitř této klávesnice se schovává baterie o kapacitě 2300 mAh, což se může hodit. Nabíjí pak slabším výkonem 5 W. Clicks Power Keyboard je vyrobena z plastu, v realitě na nás prezentovaný kousek nezapůsobil úplně luxusním dojmem.
Výrobce nám prezentoval tuto novinka ve spojení s iPhone Air, kde fungoval vysouvací mechanizmus zcela bez problémů. Pak jsem ale na Power Keyboard nasadil můj iPhone 17 Pro Max s obalem a sklem (což ještě přidá pár gramů). Při vysunutí nahoru vzorek na veletrhu nedržel. Jednoduše neudržel váhu mého telefonu a neustále se posouval dolů a nešlo tedy vůbec psát. Doufejme, že výrobce toto ještě dořeší, podle jejich stránek má tento a příští měsíc dojít k finálnímu testování produktu než se začne v dubnu vyrábět. Cenovka je pak nyní stanovena na 70 euro, v přepočtu asi 1700 Kč.
Click Communicator
Nakonec jsme pak viděli celý telefon Click Communicator. Jedná se o takové Blackberry s Androidem. Bohužel nám byla prezentovaná jen nefunkční maketa. Jediné, co na ní bylo funkční, byla LED dioda. Svítila červeně. Těžko tak soudit kvalitu zpracování. Velikost ale byla příjemná, tak akorát do ruky. Vyzkoušeli jsme tak akorát možnost měnit zadní kryt.
Click Communicator má mít z dalších specifikací 4“ AMOLED displej, 4000mAh křemíkovou baterii s Qi2, jeden zadní 50Mpx fotoaparát nebo MediaTek Dimensity 8300. Prezentován nám byl pak také Niagara launcher, který má mít Clicks nastavený jako výchozí. Ten nás příjemně zaujal.
Připravovaný Clicks telefon můžete koupit za 399 amerických dolarů, později bude stát pět stovek. Telefonu se budeme věnovat podrobněji, jakmile budeme mít funkční vzorek.
Video můžete zhlédnout také na Youtube, TikToku, X nebo Facebooku.
