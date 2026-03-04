Google vydal Pixel Drop, několik novinek a nová aplikace

Zdroj: Google
Google poměrně pravidelně vydává Pixel Drop, což je taková forma aktualizací, která první míří na jeho zařízení, až pak s nějakým časovým odstupem se dostanou některé novinky i na další zařízení. Kolikrát se novinky dostanou do mobilů skrze aktualizace z Obchodu Play a není nutné nové verze operačního systému.
Pár změn
Jedna z novinek se týká chytrých hodinek Pixel Watch 4. Konkrétně společnost rozšiřuje i do Evropy podporu pro satelitní SOS zprávy pro případ nouze. Podstatnější pro mnohé ale asi bude dostupnost varovného hlášení pro zemětřesení. Gesta rukou jsou nově dostupné i pro starší model Pixel Watch 3. Tou nejužitečnější funkcí je ale oznámení, že jste hodinky zapomněli. Pokud se s mobilem od nich vzdálíte, na mobilu se objeví zpráva.
Google začal rozšiřovat funkci na detekci telefonních hovorů, jen tedy ne do naší země. Mezi nově přidanými zeměmi jsou Francie, Itálie, Španělsko, Mexiko, Německo a Japonsko. Rozšiřování je tedy pomalé, ale snad se funkce objeví jednou i u nás. Rozhodně by pomohla ochránit nemalé finanční prostředky.
Došlo i na vylepšení widgetu At a Glance, který nově má nabídnout i nejrychlejší trasu domů, informace o oblíbeném týmu, informace z Google Finance a další. Kromě toho Google zmiňuje již představené funkce, jako třeba automatizace u Gemini. Poslední taková větší změna se týká funkce Právě se přehrává. Do této chvíle se jednalo o systémovou funkci, ale nově ji Google nabízí jako samostatnou aplikaci v Obchodě Play.
Aplikace není dostupná pro všechny a zatím je asi omezené jen na některé Pixely, ale to se asi časem bude měnit.
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře