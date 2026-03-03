Očekávané Redmi A7 Pro přichází na trh

Redmi A7 Pro | Zdroj: Gizmochina
Pro nenáročné uživatele je připravena mobilní novinka z dílny společnosti Redmi, která v tichosti do portfolia zařadila model s označením A7 Pro 4G. Přírůstek po stránce výbavy nabídne úplné minimum, což se naštěstí také promítá v konečné prodejní ceně. Avšak díky tomu ani samotná dostupnost nemusí být nijak výrazně široká.
Nic než základ
Telefon se může pochlubit 6,9palcovým IPS LCD displejem s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Dovnitř si cestu našla čipová sada T7250 od firmy Unisoc, kterou doplňuje 4GB operační paměť RAM (+ 4 GB virtuálně) po boku 64/128GB interního úložiště. Neschází ani slot pro paměťovou microSD kartu.
U článku baterie o velikosti 6 000 mAh je k dispozici technologie rychlého 15W nabíjení přes USB-C port. Zadní strana se dočkala hlavního 13MPx objektivu fotoaparátu a pomocného 0,08MPx snímače. Naopak přední „Waterdrop“ výřez obsazuje základní 8MPx selfie kamerka.
První spuštění přináší operační systém Android 16 v rámci platformy HyperOS 3. Ve zbytku výbavy jednoznačně vyniká boční skener otisků prstů, 3,5mm audio jack či certifikace odolnosti IP52. Zájemci mohou vybírat ze čtyř atraktivních barev (černé, modré, oranžové, zelené). Prodejní cena po přepočtu startuje u hranice 2 076 Kč.
Zdroje: gizmochina.com, mobiledokan.co
