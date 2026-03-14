Seznamovací aplikace Bumble představuje osobního AI dohazovače Bee

Nekonečné swipování na seznamovacích aplikacích je u konce. Společně se zveřejněním svých čtvrtletních výsledků představila seznamka Bumble svého nového AI asistenta Bee. Ten má sloužit jako váš osobní dohazovač.
Bumble přiznává, že swipování nefunguje, a sází na AI
Seznamovací aplikace Bumble už nějaký čas experimentuje se svou podobou. Tradiční „swipování“ totiž už dlouho nikoho nebaví a platforma si chce znovu získat mladší uživatele. Při nedávném zveřejnění čtvrtletních výsledků hospodaření tak Bumble představil nečekanou novinku, která má mladé přitáhnout zpět.
Konkrétně jde o AI chatbota Bee, se kterým má každý uživatel absolvovat počáteční rozhovor, v rámci něhož si AI sestaví váš profil zahrnující klíčové hodnoty, životní i komunikační styl a cíle vyhledávaného vztahu. Na základě toho vám pak začne doporučovat shody a vysvětlí, proč byste si zrovna s vybranou osobou měli rozumět.
To se zdá dost možná jako daleko lepší varianta k současnému rozhodování podle pár fotek a frází na profilu. Nová funkce má v tuto chvíli ještě procházet interním testováním, ale dle dostupných informací by už v nejbližších týdnech měla přistát přímo v aplikaci. Otázkou zůstává, zda dokáže umělá inteligence vztahy optimalizovat, nebo na tuto oblast algoritmy stačit nebudou.
