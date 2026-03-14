Novinka Realme C83 5G: základ s obří baterií

Zdroj: Realme
Realme sice umí představit poměrně zajímavé modely, ale také se věnuje základním kouskům, jak dokazuje nyní s modelem Realme C83 5G.
10 001 mAh v mobilu: Realme P4 Power přináší pořádnou kapacitu baterie do střední třídy
Základ s velkou baterií
U Realme C83 5G můžeme začít tím nejzajímavějším, což je baterie. Ta má totiž kapacitu 7000 mAh, přičemž tloušťka této novinky je 8,4 mm. Bohužel je rychlost nabíjení jen 15 W, takže doplnění bude trvat nějakou dobu. Mobil má kromě toho i certifikace IP64 a MIL-STD 810H a ještě stojí za zmínku 144Hz obnovovací frekvenci displeje.
Tím ale výčet toho nejzajímavějšího skončil. Samotný zobrazovací panel má jen HD+ rozlišení a úložiště je typu eMMC 5.1, což je na dnešní dobu velmi zastaralá technologie. Přesouvání a práce se soubory bude pomalejší. Na zadní straně je sice velký fotomodul, ale ve skutečnosti firma zmiňuje ve specifikacích jen hlavní 13MPx foťák. O druhém nic nepíše.
I tak Realme C83 5G vychází v přepočtu u základní verze na cca 3100 Kč, což je celkem dost na takovou výbavu, ale asi zde platíte zejména za štědrou kapacitu baterie. Kdy se novinka dostane do Evropy, není jasné.
Specifikace Realme C83 5G
- displej: 6,8 palců, LCD, až 144 Hz, 1570 x 720 pixelů, jas 900 nitů (HBM) / 700 nitů (typ)
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6nm proces, 8 jader), ARM Mali-G57 MC2@1072MHz GPU
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X (Dynamic RAM až 6 GB + 12 GB)
- úložiště: 64/128 GB eMMC 5.1
- Operační systém: Android 16, realme UI 7.0
- Dual SIM: 2x Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní, f/2,2, 77°, 4P čočka, AF)
- ? MPx
- přední: 5 Mpx (f/2,2, 78°, 3P čočka)
- IP64, MIL-STD 810H
- Senzory: senzor přiblížení, senzor okolního světla, e-kompas, akcelerometr
- Audio: 3,5mm jack
- Konektivita: 5G (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n41/n77/n78), 4G LTE (FDD/TDD), WCDMA, GSM, Wi-Fi 5 (802.11ac, a/b/g/n, Wi-Fi Display, WLAN Tethering), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,3 x 78,1 x 8,4 mm, 212 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 15W rychlé nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
