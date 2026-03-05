Lenovo na MWC představilo Idea Tab Pro Gen 2: studentům chce pomáhat umělou inteligencí Qira

Zdroj: Fonearena
Společnost Lenovo na veletrhu Mobile World Congress (MWC) oficiálně uvedla druhou generaci svého tabletu Idea Tab Pro. Novinka, která přímo navazuje na loňský model, sází na větší displej s vysokým rozlišením, tenčí konstrukci a především na hlubokou integraci umělé inteligence pod hlavičkou Lenovo Qira. Zařízení cílí primárně na studenty, kterým chce nabídnout efektivnější způsob učení a práce s informacemi.
Lenovo představilo Idea Tab Pro Gen 2
Idea Tab Pro Gen 2 je vůbec prvním tabletem, který obsahuje sadu nástrojů Lenovo Qira. Tyto AI funkce, jejichž plné spuštění je naplánováno na letošní rok, pohání výkonná platforma Snapdragon® 8s Gen 4. Cílem je vytvořit plynulé pracovní prostředí, které studentům ušetří čas při zpracování studijních materiálů.
Mezi klíčové novinky patří:
- Chytré čtení a poznámky: Pomocí stylusu Lenovo Tab Pen Plus mohou uživatelé označit libovolný text a nechat si z něj automaticky vygenerovat shrnutí nebo vysvětlení. Tyto výstupy se ukládají do aplikace Lenovo Notepad, kde AI pomáhá s organizací hlavních bodů.
- Živý přepis: Tablet zvládá v reálném čase přepisovat mluvené slovo během přednášek nebo diskusí pro pozdější studium.
- Chytrý vstup: Volitelná klávesnice 2v1 obsahuje speciální klávesu Smart Key, která aktivuje generování a překlad textu na základě přirozených jazykových příkazů.
Displej, který šetří oči i při dlouhém čtení
Výrazného vylepšení se dočkal obraz, kde původní 12,7palcový 3K panel nahradil 13palcový PureSight Pro displej s rozlišením 3,5K. Panel podporuje technologii Dolby Vision, nabízí obnovovací frekvenci 144 Hz a špičkový jas 800 nitů. Pro náruživé čtenáře Lenovo nabízí také variantu s matným displejem a technologií proti odleskům, která výrazně snižuje únavu očí. O zvukovou stránku se stará čtveřice reproduktorů vyladěných značkou JBL s podporou Dolby Atmos.
Tenké tělo a dlouhá softwarová podpora
Navzdory většímu displeji si tablet zachovává velmi štíhlý profil, pouhých 6,2 mm, a hmotnost se podařilo udržet pod hranicí 600 gramů. Uvnitř tepe procesor Snapdragon 8s Gen 4 doplněný o 12 GB RAM a až 512GB úložiště, které lze dále rozšířit microSD kartou o kapacitě až 2 TB. Energii dodává akumulátor s kapacitou 10 200 mAh a podporou 45W rychlého nabíjení.
Z hlediska softwaru zařízení přichází s Androidem 16, přičemž Lenovo slibuje aktualizace až na verzi Android 18 a čtyři roky bezpečnostních záplat. To z tabletu dělá investici, která by měla studentům vydržet po značnou část jejich studijního období. Nové Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 vstoupí na trh v březnu s cenovkou začínající na 549 eurech (v přepočtu přibližně 14 000 Kč). K dispozici bude v šedých barevných variantách Luna Grey a Cloud Grey.
