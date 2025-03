Recenze Nothing Phone (3a) – Když chcete vystoupit z řady

Zdroj: Dotekomanie.cz

Po roce zde máme nástupce Nothing Phone (2a) (recenze), tedy Nothing Phone (3a). Nejnovější diskotéku do ruky, tedy pokud budu parafrázovat svého kolegu, který recenzoval loňský model. Už podle designu jde vidět, že nedošlo k dramatickému posunu v designu. Jak je na tom hardware a celková výbava. Stojí Nothing Phone (3a) za koupi?

Recenze Nothing Phone (3a) Pro – ošklivé káčatko?

Sandwich ze skla

Některé společnosti vydávají speciální a někdy i limitované verze některých svých mobilů s průhlednými zády, aby bylo vidět, jak vypadají útroby. Nothing Phone (3a) má něco takového jako běžnou součást designu. Sice to, co vidíte, je spíše uhlazená podoba vnitřností, ale vypadá to celkově dobře.

Na zadní stranu bylo použito sklo a kromě Glyph se nabízí takový high-tech pohled. Fotomodul je výraznější a dost vystouplý, naštěstí není orientovaný jen na jednu stranu, tak není mobil na stole vratký. Možná byste očekávali kovový rám, což může působit luxusnějším dojmem, jen tedy v tomto případě je polykarbonátový. Na dotek nepůsobí chladně, současně jsem měl dojem levné odlehčené konstrukce.

Na můj vkus je umístění tlačítek pro ovládání hlasitosti trochu nevhodné. Jsem zvyklý, že jsou na pravé straně. Působí kvalitně, dají se jednoduše najít a stisk je přesný. Na pravé straně se samozřejmě nachází vypínací tlačítko, které je konstrukčně stejné jako ty na levé straně. Dá se jednoduše najít hmatem. Pak je zde ještě jedno tlačítko, pod vypínacím. K němu se vyjádřím níže, jen tedy po designové stránce je odlišné – zaoblenější a hladší.

Nesmím zapomenout na displej. Ten bych považoval takový standardní, byť tedy ve svém maximu umí nabídnout jas o hodnotě až 3000 nitů. To neznamená, že na tuto hodnotu dosahuje neustále a na celé ploše. Jde spíše o lokální maximum v případě HDR obsahu. Standardní hodnota se pohybuje kolem 1300 nitů venku, 800 nitů v místnosti. Na denním světle je krásně čitelný. Nabízí se i 120Hz obnovovací frekvence, což považuji za takový standard. Dobře pracuje s úpravou jasu, jen tedy v noci je na můj vkus trochu více utlumený, takže jsem si musel jas zvýšit manuálně. Je to avšak o zvyku a preferencích.

Essential tlačítko

Někdy se divím, co si všechno umí výrobci vymyslet. Phone (3a) přichází s dedikovaným tlačítkem pro Essential Space. Chvíli jsme si myslel, že se spíš jedná o tlačítko pro foťák, tedy spoušť. Ostatně se výrobce hodně zaměřil na propagaci fotografických možností. Pak mi došlo, že je až moc divně umístěné, aby posloužilo pro focení. Takže se musí jednat o tlačítko pro umělou inteligenci? I to by mi dávalo smysl, aspoň nějaký.

Překvapením bylo, že slouží jen pro Essential Space, což je speciální aplikace pro poznámky. Při jednoduchém stisknutí pořídí snímek obrazovky. Dvojité stisknutí otevře aplikaci, při dlouhém podržení začne nahrávat poznámku současně s pořízením snímku. Nedává vám to smysl? Mně taky moc ne.

Celkově je tato novinka jen pro vytváření poznámek s důrazem na to, co máte aktuálně na displeji. V aplikaci následně dochází k analýze a k přepisu poznámky. Dají se jednotlivé poznámky třídit do prostorů, ale to je vše.

Řekl bych, že Nothing integroval něco, co nikdo nechtěl. Navíc i takové vypínací tlačítko má více funkcí – vypnutí/zapnutí displeje/mobilu, aktivace asistenta, spuštění foťáku. Nové tlačítko slouží jen jedné aplikaci a nejde ani přemapovat. Pokud by zde byla možnost změny nastavení a uživatel by si mohl na něj navázat cokoliv, pochopil bych, ale takto je to zbytečnost, tedy pokus nemáte zálibu v hlasových poznámkách a snímcích obrazovky.

Glyph

Nothing nikdy nechtěl nabízet nudný hardware, a proto si vymyslel Glyph. Je to označení pro designová LED světla na zadních stranách mobilů. Upřímně řečeno, nepovažoval jsem to za důležité a ani jsem tomu moc nevěnoval pozornost. Považoval jsem to za notifikační diodu na steroidech, byť tedy pěknou.

V mobilu se nachází speciální sekce v nastavení, kde lze aktivovat některé funkce pro tato světýlka, dokonce je zde i aplikace pro vytváření vlastních vzorů. Většinou ale fungují jako notifikace. Jde je využít ale i jako ukazatel nastavení hlasitosti mobilu. Případně jako trochu jiná svítilna, byť je zde i běžné LED přisvícení. Dokonce aplikace pro focení může používat Glyph.

Jde tedy o částečně designový prvek a také funkční. Po chvíli jsem si ně zvykl natolik, že jsem byl rád, že nemám obal na mobilu, který by je zastínil. Navíc průhledná záda dodávají všemu punc originality.

Lehce výrazná nadstavba Androidu

Nothing se nechce odlišovat jen designem samotného smartphonu, i softwarová část je odlišná od čisté podoby systému. Například ikony jsou čistě v designu společnosti, ale jde zachovat i běžnou sadu, aby většina aplikací nabízela své vlastní ikony. Nastavení je více méně bez nějakých změn, ale třeba notifikační lišta, tedy spíše panel rychlého ovládání je trochu pozměněn.

Vše zapadá do stylu a poměrně jednoduše jsem si zvykl. Co bych ale vytkl launcheru, tak je nemožnost smazání celé jedné plochy. Jakmile jsem mobil poprvé spustil, nechal jsem nainstalovat všechny své aplikace, které byly následně umístěny na plochu. Bohužel jsem je jednoduše nemohl smazat, takže jsem musel jednu ikonu po druhé odebírat. Hromadně to nešlo. Toto bych viděl asi jako jediné větší mínus nadstavby.

Nabízí se pár funkcí navíc, jako třeba menší okno aplikace, což jde použít skoro u všech. V podstatě takové okno v okně. Jen jsem tedy nedošel na to, jak obnovit aplikaci do původní velikosti. Spíše jsem to neřešil. I tak jde tuto funkci vypnout.

Nothing uvádí, že Phone (3a) dostane 6 let softwarové podpory, což v praxi bude vypadat tak, že se dočká ještě Androidu 16, 17 a 18 a následně ještě bude dostávat po dobu 3 let bezpečnostní aktualizace. I tak jde o slušnou podporu na mobil střední třídy. Jen s tím tedy neohromí.

Systém je dobře optimalizovaný a nabízí několik zajímavých funkcí. Pokud se někomu nebude líbit launcher, případně vzhled ikon, tak to jde změnit, jako na většině Androidů, jen jsem tedy neměl potřebu. Celkově design sluší tomuto mobilu a i widgety mají svůj charakter.

Hardwarově neurazí

Srdcem každého mobilu je zajisté procesor, a v tomto případě došlo na použití Snapdragonu 7s Gen 3. Ten je na trhu šest měsíců, takže se dá říci, že je to to nejlepší od Qualcommu v této třídě. Vyzkoušel jsem si ho na kdejakých činnostech, a i hrách. Ani jednou jsem nezaznamenal nějaké zaváhání nebo že by způsobil něco, co by ve mě zanechal negativní dojem. Jednoduše řečeno, nechyběl mi výkon a vše běhalo, jak mělo. Ano, v benchmarcích nedosáhnete nejvyšších příček, ale to stejně nevadí. Nothing zvolil vhodný procesor.

Zpočátku jsem si ani nevšímal možností konektivity, jelikož vše fungovalo a běhalo správně. Až po nějaké chvíli jsme si uvědomil, že jsem mnohdy připojen na WiFi v místech, kde třeba Pixel 9 Pro už běží na mobilních datech. Nothing Phone (3a) má zřejmě dobře sestavný systém antén a zvládá se připojit na delší vzdálenosti. Nebavím se zde o nějakém dramatickém rozdílu, ale je rozhodně patrný.

Určení polohy je rychlé a s NFC se pracuje tak, že ani nějak neřešíte, abyste museli mobil přesně umisťovat na platební terminál. Výrobce si dobře pohrál se všemi anténami.

Čtečka, vibrace, stereo

Čtečka otisků prstů je integrovaná pod displej a je optického typu. Na můj vkus je trochu nízko umístěná, tedy vzhledem k velikosti mobilu. Funguje spolehlivě, rychle a ani jednou jsem neměl problém, že by nevzala otisk prstu. Až na to umístění si na ni nemohu stěžovat. Jen podotknu, že jsem si rychle zvykl.

Vibrace jsou dobré, ale to je tak vše, co bych k tomu řekl. Neohromí, neurazí. Oproti modelům z vyšších řad jde cítit, že není tak precizní, možná bych řekl, že by mobil zasloužil trochu razantnější nebo přesnější vibrace.

Vždy jsem rád, když má mobil stereo reproduktory. Naštěstí je to u většiny mobilů takovou menší samozřejmostí. Ne vždy jde o skutečné stereo, tedy vyvážené. Tento kousek má horní reproduktor lehce slabší. Nevyváženost se snaží řešit relativně dobře, jen je patrná. Samotný zvukový výstup je dobrý, čistý a dokonce jsou zde i náznaky basů. Hodně pomáhá samotná konstrukce, která působí jako rezonanční komora.

Specifikace Nothing Phone (3a)

displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3000 nitů

procesor: Snapdragon 7s Gen 3

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 2x zoom 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP64

stereo

5G, Bluetooth 5.4, NFC, WiFi 6, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 163,52 x 77,50 x 8,35 mm; 201 gramů

baterie: 5000 mAh + 50W

Sečteno, podtrženo, po hardwarové stránce se Nothing Phone (3a) povedl. Výkonu je zde dostatek a dobře pracuje s konektivitou.

Baterie je standardní?

Když mobil nemá ani pomalé bezdrátové nabíjení, jsem lehce zklamán. Mám prostě rád, když mobil mohu v noci položit jen tak na nabíjecí stanici a nestarat se o kabel. Nothing Phone (3a) má jen nabíjení přes USB C, což je škoda. Bezdrátová technologie by rozhodně slušela. Snad u nějaké budoucí verze. A myslím si, že by se dobře designově vyjímala na zadní straně.

50W technologie u USB C je tak trochu dnes už standard. V balení ale není nabíječka, takže buď musíte mít nějakou vhodnou, nebo si ji jednoduše dokoupit. Tento problém jsem nemusel řešit, jelikož používám dost často 65W nabíječku k notebooku.

Samotná kapacita 5000 mAh mě nějak moc neohromila. Dnes je to takový standard. Spíše vždy záleží, jak moc dobře je optimalizovaný systém a jak celkově mobil pracuje s energií. Dle mých zkušeností mobil vydrží na jedno nabití i dva dny, případně jeden velmi náročný den, během kterého se netřeba obávat, že dojde energie.

Nešetřil jsem mobil a využíval ho pro hraní her, sledování videí, vyřizování e-mailů, hovorů a prostě všeho. I jsem se divil, když jsem pokořil dobu 8 hodin zapnuté obrazovky.

Fotí dobře

Nothing se hodně chlubí pokrokem v oblasti focení. Sice jsem neměl předchozí verze v rukou, ale mohu konstatovat, že foťáky umí posloužit dobře, zejména ve spojení se softwarem. Než se ale dostanu k samotné kvalitě a hodnocení, musím pochválit aplikaci pro focení. Nabízí se zde standardní funkce a některé z nich použijete velmi sporadicky, případně jen jednou při vyzkoušení. V mém případě je to například zpomalené video. Ani si nepamatuji, že bych někdy takovou funkci u mobilů používal na pravidelnější bázi.

Stejně jako jiní výrobci, i Nothing má k dispozici přednastavené filtry. Zde se najde jeden podstatnější rozdíl, tedy podle mě. Aplikace umožňuje si vytvořit vlastní filtr, případně si ho nastavit zcela podle sebe, uložit si ho a pak ho mít dostupný na pár kliknutí.

Na zadní straně se nabízí sestava 50+50+8 MPx. Nejmenší hodnota patří ultra širokoúhlému snímači. Zasloužil by více megapixelů, aby byly výsledky lepší. Poskytuje na danou třídu běžné výsledky, možná lehce nadstandardní, hlavně díky softwaru.

Dost pomáhá software

Ten právě umí vylepšit i nepovedené snímky, nebo ty, které jsou pořízeny za komplikovaných světelných podmínek. Například v noci při focení nějakého osvětleného místa hodně zasáhne do výsledku. To, co jsem viděl v hledáčku, neodpovídalo výsledku. Nyní to nemyslím negativně. Software se pokusil co nejvíce upravit jas, ostrost a vyvážení, což se hodně krát povedlo.

Například snímek níže jsem v hledáčku a následném rychlém náhledu viděl jinak. Světelná cedule nebyla l přečtení a jen vyřazovala světlo. Následně zasáhl software a vše se snažil upravit, respektive vyvážit. Výsledek se na můj vkus povedl a je lepší, než před úpravou. Takovou úpravu udělal pro všechny výsledky ze snímačů.

V noci se celá výbava snaží, co to jen jde. Někdy jde ale vidět, že si neporadí s rychlejšími objekty. V noci jde vykouzlit dobré snímky, tedy se značnou pomocí softwaru.

Za dobrých světelných podmínek se nabízí adekvátní výsledky. Hlavní snímač rozhodně uspokojí běžného uživatele. V případě telefoťáku je to spíše trochu zklamání, jen tedy záleží, jak ho budete brát. Fotografy asi nenadchne, pro příležitostné focení poslouží dobře, jen tedy 2násobné přiblížení není něco extra. Jde se dostat na 30násobek, ale bude záležet na světelných podmínkách a softwaru, jestli výsledek bude dobrý.

Ukázkové snímky

Cena a dostupnost

Základní model Nothing Phone (3a) s 8 GB RAM a 128GB úložištěm má nastavenou cenu na 9 199 Kč (364 eur). Verze s 12 GB RAM a 256GB prostorem pro data pak přijde na 10 339 Kč (409 eur). V rámci předobjednávek výrobce přidává i hodinky CMF Watch Pro. Začátek předobjednávek je stanoven na 5. 3., přímý prodej odstartuje 11. 3.

Zhodnocení Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) je stále unikátním mobilem na trhu. Stačí se na něj podívat i z dálky a je hned vidět, že je něco jinak. Jakmile se rozsvítí nebo rozehraje, zaujme kde koho v místnosti. Nejde ale jen o světelnou diskotéku. Systém světel Glyph má i lehké praktické užití, například při nastavení hlasitosti nebo při nasvícení místnosti. Průhledná záda přidávají na unikátnosti. Snahy výrobce nejsou jen na konstrukci, i software má unikátní podobu s funkcemi navíc.

Po hardwarové stránce při každodenním používání slouží velmi dobře. Nejvíc jsem ocenil optimalizaci a samotnou výdrž na jedno nabití, kde jsem se dostal bez nějakých ústupků přes 8 hodin zapnutého displeje. Po fotografické stránce se nabízí velmi slušná výbava, kde hodně pomáhá software a optimalizace, případně i AI. Třešničkou na dortu je pak možnost vytváření vlastních filtrů, kde se dá přednastavit hodně vlastností.

Nothing Phone (3a) se chlubí novým dedikovaným tlačítkem, jen je tedy zatím pouze pro jednu aplikaci. Pokud se schopnosti rozšíří, možná mu dám druhou šanci, ale nyní je to spíše zbytečnost navíc.

Ve střední třídě Nothing Phone (3a) nezapadne a spíše vystupuje z řady. Nabízí originalitu, dobrou výdrž a slušné fotografické schopnosti. U další generace bych si přál bezdrátové nabíjení, i třeba pomalé.

Plusy

solidní výdrž

unikátní design a Glyph světla

dobré fotografické možnosti

Mínusy

tlačítko navíc bez větších možností

lehce nevyvážené stereo

absence bezdrátového nabíjení



