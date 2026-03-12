Podcast: Brýle místo mobilu? Budoucnost z Barcelony na vlastní oči

Kluci z podcastu Pod Zlatou Lampou se právě vrátili ze slunné Barcelony, kde se konal největší technologický veletrh MWC 2026. V tomto díle proberou ty nejzajímavější kousky, které jim prošly rukama – od nadupaného Xiaomi 17 Ultra s fotografickým kitem až po futuristické koncepty jako tri-fold od Samsungu nebo modulární telefon od značky Clicks, který vrací do hry fyzickou klávesnici. Nechybí ani testy chytrých brýlí od Mety a TCL a upřímné zhodnocení toho, co je jen marketingový trik a co skutečná revoluce.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Michal Král a Miroslav Růžička.
