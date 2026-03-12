Podcast: Brýle místo mobilu? Budoucnost z Barcelony na vlastní oči

• 12. 3. 2026#Smartphony
Podcast: Brýle místo mobilu? Budoucnost z Barcelony na vlastní oči

Kluci z podcastu Pod Zlatou Lampou se právě vrátili ze slunné Barcelony, kde se konal největší technologický veletrh MWC 2026. V tomto díle proberou ty nejzajímavější kousky, které jim prošly rukama – od nadupaného Xiaomi 17 Ultra s fotografickým kitem až po futuristické koncepty jako tri-fold od Samsungu nebo modulární telefon od značky Clicks, který vrací do hry fyzickou klávesnici. Nechybí ani testy chytrých brýlí od Mety a TCL a upřímné zhodnocení toho, co je jen marketingový trik a co skutečná revoluce.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Michal Král a Miroslav Růžička.

Video

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.

Audio

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem 🎩📱

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat