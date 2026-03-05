App Store vydělal na hrách více než Google Play a Steam dohromady

Zdroj: MacRumors
Mobilní hraní si i v roce 2025 udrželo vedoucí pozici na trhu. App Store se chlubí rekordní výdělkem a překonal Obchod Play i Steam dohromady. Jak vypadají čísla a která hra je na mobilech nejpopulárnější?
App Store hlásí vyšší výdělky, hraní ale vede na Androidech
Analytická firma Sensor Tower již tradičně zveřejnila kompletní přehled týkající se herního průmyslu. Podle zveřejněných dat App Store na prodejích z her vydělal více než platformy Obchod Play a všem hráčům známý Steam dohromady. Zatímco prodeje her na iOS dosáhly na 52,5 miliardy dolarů, Obchod Play si jich zvládnul připsat 30, a Steam pak dokonce pouze 11,7.
Poslední zmíněná platforma však zaznamenala s přehledem největší 13% růst. Android nicméně stále bezkonkurenčně zůstává nejoblíbenější a nejpoužívanější platformou pro hraní s celkovými 42,4 miliardami staženími za uplynulý rok. App Store jich zaznamenal jenom 7,8 miliardy a Steam pak pouhých 857 milionů.
Androidí platformu pak stále nejvíce milují i vývojáři. Do Obchodu Play se totiž v roce 2025 dostalo neuvěřitelných 150 tisíc her, do App Store pak pouze třetina tohoto čísla. Nejúspěšnější mobilní hrou prohlásila společnost Sensor Tower Roblox. Ten se v minulém roce pyšnil průměrně 450 miliony aktivními uživateli měsíčně.
