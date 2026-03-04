Nvidia sesadila Apple z trůnu největšího zákazníka TSMC

Zdroj: MacRumors
Ve oblasti dodavatelského řetězce zajišťujícího komponenty pro výrobce mobilních telefonů se odehrála zásadní změna. Společnost Nvidia, známá především svými grafickými kartami, se podle analytiků stala největším zákazníkem tchajwanského giganta TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), čímž překonala dlouholetého lídra Apple. Tento přesun odráží hlubší posun v technologickém průmyslu směrem k umělé inteligenci a datovým centrům.
Nvidia generuje TSMC větší příjmy než Apple
Očekává se, že Nvidia v letošním roce přinese společnosti TSMC přibližně 33 miliard dolarů, což by představovalo asi 22 % jejích celkových příjmů. Oproti tomu Apple má přispět částkou kolem 27 miliard dolarů, tedy zhruba 18 %. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang údajně potvrdil v nedávném podcastu, že již k tomuto posunu fakticky došlo. Nvidia je nyní oficiálně největším zákazníkem TSMC.
Apple se po více než deset let považoval za klíčového zákazníka TSMC, který dlouhodobě generoval stabilní odběr a tím pádem i stabilní cash flow. Vyrábí zde své vlastní čipy řady A pro iPhony a iPady a také M čipy pro Macy a iPady. Díky této roli měl Apple přístup k nejnovějším výrobním technologiím, čímž nepřímo podpořil vývoj pokročilých výrobních uzlů a miliardové investice TSMC.
Umělá inteligence mění hru
Zásadní roli v růstu příjmů Nvidie u TSMC hraje prudký rozvoj AI infrastruktury. Grafické procesory Nvidie (GPU) se staly páteří moderních datových center, kde slouží jako akcelerátory pro náročné výpočetní úlohy spojené s trénováním a provozem umělé inteligence.
Na rozdíl od Applu, který vyrábí čipy optimalizované pro výkon a energetickou efektivitu v mobilních zařízeních, Nvidia potřebuje mnohem větší, komplexnější a nákladnější čipy. Ty vyžadují pokročilé výrobní uzly, moderní techniku balení čipů a vyšší náklady na wafery, což jsou křemíkové části, na kterých vyrábějí integrované obvody. To vše zvyšuje příjem TSMC za každý vyrobený čip, ačkoliv Apple stále odebírá vyšší objemy kusů.
Změna priorit TSMC může ovlivnit Apple
Závislost TSMC na zákaznících z oblasti AI bude mít pravděpodobně strategické důsledky pro Apple. Ačkoliv zůstává jedním z nejvýznamnějších odběratelů, už není hlavní silou, která formuje investiční a kapacitní rozhodnutí TSMC. Touto rolí nyní disponuje Nvidia, jež se stala zákazníkem, který má klíčové slovo při vývoji a financování nových výrobních technologií.
