Velké slevy na produkty Microsoft: získejte doživotní Office 2021 Pro za 738 Kč a Windows 11 Pro ještě levněji

S blížícím se Mezinárodním dnem žen spustil portál Godeal24 velký jarní výprodej, který potěší každého, kdo odmítá platit nekonečné měsíční předplatné za software. Hlavním lákadlem jsou bleskové slevy na aktivační klíče pro nejnovější verze kancelářských balíků a operačních systémů, kde úspora dosahuje v přepočtu přes 4 300 Kč. Pokud uvažujete o omlazení svého počítače, právě teď se nabízí první příležitost roku 2026, jak se dostat k profesionálním nástrojům za zlomek jejich běžné ceny.
Office 2021 Professional: Kompletní výbava bez měsíčních poplatků
V rámci aktuální akce klesla cena balíku Office 2021 Professional na zhruba 738 Kč. Pro srovnání – běžná maloobchodní cena se pohybuje kolem 5 800 Kč. Za cenu jedné lepší večeře tak získáte doživotní licenci na kompletní sadu aplikací, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ale také Teams, OneNote, Publisher a Access.
Představte si to jako nákup kvalitního nářadí do dílny: místo toho, abyste si kladivo a vrtačku každý měsíc pronajímali, prostě je jednou zaplatíte a v kufříku vám zůstanou napořád. Tento balík je ideální pro každého, kdo potřebuje zpracovávat reporty, tabulky nebo prezentace na profesionální úrovni, aniž by se musel starat o to, kdy mu vyprší další předplatné.
Windows 11 Pro za cenu oběda
Pokud váš operační systém už pamatuje lepší časy, výprodej nabízí i licenci na nejnovější Windows 11 Pro za pouhých 323 Kč. Přechod na „jedenáctky“ není jen o modernějším a čistším vzhledu. Systém přináší chytřejší multitasking, díky kterému si můžete okna na obrazovce poskládat jako puzzle (funkce Snap Layouts), a pokročilé zabezpečení BitLocker, které ochrání vaše data v případě ztráty zařízení.
Nejvýhodnější cestou je však pořízení společného balíčku Office 2021 Pro a Windows 11 Pro za přibližně 1 007 Kč. Tato kombinace vyřeší softwarovou výbavu vašeho PC jedinou platbou a zajistí vám klid na několik let dopředu.
Výprodej Godeal24 k MDŽ zahrnuje celou řadu dalších softwarových licencí za zvýhodněné ceny. Je však důležité mít na paměti, že se jedná o časově omezenou nabídku, která se soustředí na nejžádanější produkty. Pokud tedy plánujete oživit svůj starší počítač nebo stavíte nový, vyplatí se neváhat.
Nejlepší čas na zrušení předplatného! Jedna platba za doživotní používání!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 737,43 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1145,52 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1426,11 Kč (pouze 713,06 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1931,96 Kč (pouze 644,07 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3102,10 Kč (pouze 620,42 Kč /PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 603,36 Kč
- Office 2019 Home and Business for Mac – 957,81 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 3412,68 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 3632,32 Kč
Časově omezená akce! Originální Windows za bezkonkurenční ceny!
- Win 11 Professional Key – 298,63 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 312,04 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 313,99 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 591,17 Kč (pouze 295,71 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 859,32 Kč (pouze 286,44 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1298,13 Kč (pouze 259,63 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 296,19 Kč
- Win 10 Professional Key – 201,12 Kč
- Win 10 Home Key – 198,68 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 298,63 Kč
62% sleva pro Office a balíčky! (Kód kupónu „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1006,57 Kč
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 890,77 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 999,25 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 999,25 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 974,88 Kč
Originální multipacky. Nejvýhodnější nabídka roku!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 30472,50 Kč (pouze 609,45 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 58507,20 Kč (pouze 585,07 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 50 keys – 9751,20 Kč (pouze 195,02 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100 keys – 18283,50 Kč (pouze 182,84 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9483,04 Kč (pouze 185,03 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 17040,22 Kč (pouze 170,40 Kč /klíč)
Praktický software pro váš počítač
- Ashampoo PDF Pro 5 – 731,10 Kč
- Ashampoo Backup Pro 27 – 243,54 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 431,25 Kč
- Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 798,14 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 536,07 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 4. 3. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
Komentáře