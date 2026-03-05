Nothing Phone (4a) a (4a) Pro: Nové mobily střední třídy s odvážným designem

Tento rok Nothing neplánuje představit top model, takže dnešní novinky asi budou nejvybavenější kousky od tohoto výrobce. Asi nebudou jediné, ale na potvrzení dalších novinek si budeme muset počkat. Dnes jsme se tedy dočkali uvedení Nothing Phone (4a) a Nothing Phone (4a) Pro.

Opět odvážnější design

Základní model na první pohled vypadá stejně jako loňský model, ale nenechte se zmást. Samotný fotomodul má jiné okraje a vystupuje přímo, není zde nějaký plynulejší přechod jako u Nothing Phone (3a) (recenze). Co se ale viditelně změnilo, je samotný Glyph systém, tedy LED světýlka. Vše bylo zredukováno do jednoho pruhu. Ty mohou zobrazovat odpočet, průběh, časovač atd. Červená LED je pak zatím určena pro indikaci nahrávání videa.

Nothing Bellsprout Blue Back Glyph On B 4x5 2160x2700x Nothing Bellsprout White Back Glyph Interface On B 4x5 2160x2700x Nothing Bellsprout Black Back Glyph Interface On B 4x5 2160x2700x Nothing Bellsprout Pink Back Glyph On B 4x5 2160x2700x

Nothing Phone (4a); Zdroj: Nothing

Podstatnější rozdíly jsou u Nothing Phone (4a) Pro, jak je vidět níže. Místo LED pásků je zde rovnou Glyph Matrix displej z loňského top modelu Nothing Phone (3) (recenze). Celkově došlo k přepracování celé zadní strany. Většina plochy nemá zobrazeny vnitřní komponenty, tedy náznaky. Je to trochu výraznější změna v samotném designovém přístupu společnosti.

Nothing Bellsprout Pro Black Back Glyph On A 4x5 2160x2700x Nothing Bellsprout Pro Pink Back Glyph On A 4x5 2160x2700x Nothing Bellsprout Pro White Back Glyph On 4x5 2160x2700x

Nothing Phone (4a) Pro; Zdroj: Nothing

Co se týče specifikací, jsou zde rozdíly, ale to není nikterak překvapující. Oba kousky zapadají svými procesory do střední třídy a mají skoro stejnou fotografickou výbavu. Jen tedy Pro model má hlavní senzor od Sony, základní verze pak od Samsungu. V případě odolnosti ani jeden nemá nejvyšší certifikací. U levnějšího je IP64, u dražšího pak IP65.

Nothing Bellsprout White Front 1 4x5 2160x2700x Nothing Bellsprout Pro Black Front 1 4x5 2160x2700x

Nothing Phone (4a) a Nothing Phone (4a) Pro; Zdroj: Nothing

Nothing Phone (4a) Pro má větší úhlopříčku displeje než Nothing Phone (4a), ale na druhou stranu je právě Pro podle údajů menší a tenčí. Bohužel jsme se ani u jednoho kousku nedočkali bezdrátového nabíjení, což je škoda. Tyto kousky ale rozhodně budou lákat na svou extravaganci a osobnost.

Ceny Nothing Phone (4a) a Nothing Phone (4a) Pro

Předobjednávky na mobily startují již dnes, ale základní model Nothing Phone (4a) jde do přímého prodeje 13. března. Na Nothing Phone (4a) Pro si budete muset chvíli počkat. Ten se dostane do prodeje 27. března.

  • Phone (4a):
    • 8/128GB – 9 199 Kč
    • 12/256GB – 10 999 Kč
  • Phone (4a) Pro:
    • 8/128GB – 12 199 Kč
    • 12/256GB – 13 999 Kč

Specifikace Nothing Phone (4a)

  • displej: 6,78 palců, LTPS flexible AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i, rozlišení 1224 x 2720 (440 PPI), 10-bit (1,07 miliardy barev), 30 Hz až 120 Hz adaptivní obnovovací frekvence, 2160 Hz PWM, jas až 4500 nitů
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4nm Gen 2 TSMC proces, 8 jader až 2,7 GHz, Qualcomm Hexagon NPU
  • RAM: 8/12 GB LPDDR4X
  • úložiště: 256 GB UFS 3.1
  • Operační systém: Nothing OS 4.1, Android 16
  • Dual SIM: Dual nano-SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, Samsung GN9, f/1,88, 1/1,57″ senzor, OIS & EIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, Sony IMX355, f/2,2, 120° FoV)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung JN5, f/2,88, 1/2,75″ senzor, OIS & EIS, 3,5x optický zoom, 7x in-sensor zoom, 70x Ultra zoom)
    • přední: 32 Mpx (Samsung KD1, f/2,2, 1/3,42″ senzor)
  • IP64
  • optická čtečka otisků prstů v displeji
  • duální stereo reproduktory
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1), NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 163,95 x 77,57 x 8,55 mm, 204,5 gramů
  • baterie a nabíjení: 5080 mAh, 50W rychlé nabíjení

Specifikace Nothing Phone (4a) Pro

  • displej: 6,83 palců, LTPS flexible AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i, 1260 x 2800 (440 PPI), 10-bit (1,07 miliardy barev), 30 Hz až 144 Hz, 2160 Hz PWM frekvence, jas až 5000 nitů (1600 nitů venkovní, 800 nitů typický)
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4nm Gen 2 TSMC proces, 8 jader (až 2,8 GHz), Qualcomm Hexagon NPU
  • RAM: 8/12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
  • Operační systém: Android 16 + Nothing OS 4.1
  • Dual SIM: Dual nano-SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYT-700C, f/1,88, 1/1,56″ senzor, 84,5° FoV, OIS & EIS, 2×2 OCL PDAF)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, Sony IMX355, f/2,2, 120° FoV)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung JN5, f/2,88, 1/2,75″ senzor, 49,5° FoV, OIS & EIS, 3,5x optický zoom)
    • přední: 32 Mpx (Samsung KD1, f/2,2, 1/3,42″ senzor, 89° FoV)
  • IP65
  • optická čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo reproduktory
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1), QZSS (L1), Bluetooth 5,4, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 163,66 x 76,62 x 7,95 mm, 210 gramů
  • baterie a nabíjení: 5080 mAh, 50 W rychlé nabíjení

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

