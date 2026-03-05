Honor 600 brzy dorazí ve variantě Lite

Honor 600 Lite | Zdroj: Winfuture
Do připravované řady Honor 600 vedle základního zástupce zamíří ještě jeden přírůstek, který je předmětem dnešního úniku, konkrétně půjde o model s přívlastkem Lite. Aktuální zpráva přibližuje všechny klíčové prvky výbavy včetně konečné podoby telefonu. Čínský výrobce by tuto mobilní novinku měl určitě směřovat na co nejširší spektrum uživatelů.
Slibný tahoun
Honor 600 Lite údajně získá 6,6palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 6500 nitů. Konstrukci složenou ze skleněných zad nebo kovového rámečku vyplní čipset Dimensity 7100 od MediaTeku. Po něm následuje 8GB operační paměť RAM po boku 256GB interního úložiště.
Mezi zadními fotoaparáty nalezneme hlavní 108MPx objektiv a 5MPx ultraširokoúhlý snímač. Výdrž si na starost vezme 6 250mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 45W nabíjení. Při prvním spuštění naběhne operační systém Android 16 v rámci vlastní platformy MagicOS, která přinese funkce podpořené umělou inteligencí.
Ve zveřejněném výpisu se také nachází 16MPx selfie kamerka, certifikace odolnosti IP66 či samostatné tlačítko pro ovládání spouště fotoaparátu. Nakonec obchodníci nabídnou dvě barevné verze (černou, zlatou) za cenu v přepočtu 6 576 Kč. Samotné představení by mohlo proběhnout už v nejbližších dnech.
Zdroje: winfuture.de, gizmochina.com, gsmarena.com, harveynorman.com.sg
Komentáře