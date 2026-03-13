Meta nasazuje nové zbraně proti šmejdům. Facebook, WhatsApp a Messenger vás včas varují před podvodníky

Společnost Meta spouští novou vlnu bezpečnostních opatření, která mají uživatele ochránit před stále rafinovanějšími podvody. Nové nástroje na Facebooku, Messengeru a WhatsAppu se zaměřují na detekci podezřelých aktivit dříve, než stihnete na falešnou nabídku zareagovat. Meta přiznává, že útočníci se neustále učí obcházet stávající filtry. Často proto nepoužívají nově vytvořené účty ke škodlivé činnosti okamžitě, ale vyčkávají na vhodnou chvíli.
Meta vylepšuje ochranné mechanismy pro uživatele jejích platforem
Jednou z nejčastějších metod podvodníků je snaha o ovládnutí cizího účtu pomocí funkce propojení zařízení. Útočníci vás například mohou kontaktovat s prosbou, abyste hlasovali v talentové soutěži. K tomu po vás chtějí zadání telefonního čísla na webové stránce a následné opsání kódu, který vám přijde do aplikace. Ve skutečnosti jim tím ale dáváte klíč ke svému soukromí.
WhatsApp proto nově zavádí varování v reálném čase, pokud vyhodnotí žádost o propojení zařízení jako rizikovou. Aplikace vám ukáže, odkud přesně podezřelý požadavek přichází. Tato vteřina zaváhání může být rozdílem mezi bezpečným chatováním a ztrátou kontroly nad účtem.
Facebook si posvítí na podezřelé žádosti o přátelství
Podobnou ochranu testuje Meta také v rámci své hlavní sociální sítě Facebook. Experimentální varování se zobrazí v momentě, kdy obdržíte žádost o přátelství od účtu, který vykazuje známky podezřelého chování. Algoritmus sleduje například to, zda máte s daným člověkem nějaké společné přátele, nebo jestli se daný profil nenachází v zemi, se kterou nemáte žádnou vazbu.
Cílem není zakazovat lidem navazovat nové kontakty, ale poskytnout jim dostatek informací pro informované rozhodnutí. Pokud vám napíše uživatel z IP adresy v Nigérii, se kterým nemáte jediného společného známého, systém vás na tento nesoulad upozorní. Vy pak můžete žádost s klidným svědomím odmítnout nebo daný profil rovnou zablokovat.
Umělá inteligence čte mezi řádky podezřelých nabídek
Messenger rozšiřuje své pokročilé nástroje pro odhalování podvodů do dalších zemí. Tyto funkce staví na základech, které Meta budovala téměř deset let. Pokud nyní začnete chatovat s novým kontaktem a dotyčný vám začne nabízet podezřele výhodnou práci, systém zbystří. AI dokáže rozpoznat specifické vzorce chování, které jsou pro „šmejdy“ typické.
V takovém případě vás aplikace vyzve ke kontrole konverzace. Pokud analýza potvrdí, že jde pravděpodobně o podvod, Messenger vám rovnou nabídne tlačítka pro zablokování nebo nahlášení útočníka. Meta tímto krokem vytváří aktivní bariéru, která uživatele nechrání jen pasivně, ale učí je rozpoznávat nebezpečí dříve, než dojde k finanční újmě.
