13. 3. 2026
Chytrá domácnost za zlomek ceny: Mega slevy přináší výhodné vybavení pro byt, zahradu i mazlíčky

Vybavení domácnosti chytrými technologiemi nebylo nikdy dostupnější. Aktuální akční nabídky umožňují pořídit moderní senzory, bezpečnostní kamery, automatizované dávkovače pro domácí mazlíčky i inteligentní zavlažovací systémy s výrazným cenovým zvýhodněním. Níže je uveden přehled těch nejzajímavějších technologických řešení napříč klíčovými kategoriemi, které usnadní každodenní rutinu.

Chytré bytové doplňky

Základem moderního bydlení je dokonalý přehled o klimatu a bezpečnosti v interiéru i exteriéru. Chytré meteostanice pro přesné sledování počasí, pokročilé senzory kvality ovzduší a otočné bezpečnostní kamery nyní zaznamenaly cenový propad, který usnadní digitalizaci každého domova.

SmartPet – elektronika pro domácí mazlíčky

Péče o domácí mazlíčky může být díky chytrým technologiím mnohem efektivnější a pohodlnější. Automatické dávkovače krmiva s integrovanými kamerami či pokročilé výcvikové obojky zajišťují zvířatům maximální komfort a jejich majitelům neustálý přehled, a to i na dálku prostřednictvím mobilního telefonu.

Smart Garden

Inteligentní péče se netýká pouze vnitřních prostor, ale přesouvá se i na zahrady, balkony a terasy. Automatické chytré ventily a zavlažovací systémy či domácí pěstební stanice (chytré květináče) se postarají o flóru zcela autonomně, s maximální úsporou vody, energie i času.

Kompletní nabídku zlevněných produktů z oblasti chytré domácnosti je možné prozkoumat přímo na e-shopu Alza.cz.

