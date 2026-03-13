Chytrá domácnost za zlomek ceny: Mega slevy přináší výhodné vybavení pro byt, zahradu i mazlíčky

Vybavení domácnosti chytrými technologiemi nebylo nikdy dostupnější. Aktuální akční nabídky umožňují pořídit moderní senzory, bezpečnostní kamery, automatizované dávkovače pro domácí mazlíčky i inteligentní zavlažovací systémy s výrazným cenovým zvýhodněním. Níže je uveden přehled těch nejzajímavějších technologických řešení napříč klíčovými kategoriemi, které usnadní každodenní rutinu.
Chytré bytové doplňky
Základem moderního bydlení je dokonalý přehled o klimatu a bezpečnosti v interiéru i exteriéru. Chytré meteostanice pro přesné sledování počasí, pokročilé senzory kvality ovzduší a otočné bezpečnostní kamery nyní zaznamenaly cenový propad, který usnadní digitalizaci každého domova.
- Sencor SWS 9898 WiFi Garance 60 dní na vrácení peněz (-28 %)
- Netatmo Smart Indoor Air Quality Monitor (-18 %)
- Sencor SWS 12500 WiFi Garance 60 dní na vrácení peněz (-24 %)
- SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 3K (-52 %)
- Xtend Home SO100 (-44 %)
- Eufy Floodlight Camera White (-41 %)
SmartPet – elektronika pro domácí mazlíčky
Péče o domácí mazlíčky může být díky chytrým technologiím mnohem efektivnější a pohodlnější. Automatické dávkovače krmiva s integrovanými kamerami či pokročilé výcvikové obojky zajišťují zvířatům maximální komfort a jejich majitelům neustálý přehled, a to i na dálku prostřednictvím mobilního telefonu.
- Arenti 3MP/2K Wi-Fi Kamera s dávkovačem pamlsků (-24 %)
- Dogtrace Elektronický výcvikový obojek pro psy d-control Edge 450 ONE (-19 %)
- Smoot Pet feeder (-11 %)
- AQARA Smart Pet Feeder C1 (-10 %)
- Viking HDs05 4G Solární kamera (-20 %)
Smart Garden
Inteligentní péče se netýká pouze vnitřních prostor, ale přesouvá se i na zahrady, balkony a terasy. Automatické chytré ventily a zavlažovací systémy či domácí pěstební stanice (chytré květináče) se postarají o flóru zcela autonomně, s maximální úsporou vody, energie i času.
- GARDENA Řízení zavlažování 4030 Classic (-30 %)
- MOES Smart watering valve BWV-YC-EU-GY (-28 %)
- RAINPOINT Wi-Fi Water timer system (with HUB) (-25 %)
- Click and Grow 25, bílá (-25 %)
- Click and Grow Smart Garden 9 šedý (-10 %)
