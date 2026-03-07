ChatGPT čelí masivnímu exodu: uživatelská základna klesá kvůli spolupráci s armádou

• 7. 3. 2026#Android #Aplikace
ChatGPT čelí masivnímu exodu: uživatelská základna klesá kvůli spolupráci s armádou

Zdroj: futurumgroup

Umělá inteligence se ocitla uprostřed politického a etického zemětřesení. Poté, co společnost OpenAI oznámila partnerství s americkým Ministerstvem obrany (které Trumpova administrativa přejmenovala na Ministerstvo války), zareagovali uživatelé v USA nebývalým odporem. Data analytické společnosti Sensor Tower ukazují, že na konci února vyskočil počet odinstalací mobilní aplikace ChatGPT o neuvěřitelných 295 %.

OpenAI zažívá u svého ChatGPT velký odliv uživatelů

Pro srovnání: běžně se míra odinstalací pohybuje kolem 9 % denně. Tento náhlý odmítavý postoj ze strany uživatelů poukazuje na to, že propojení civilní umělé inteligence s vojenským sektorem je pro mnoho lidí nepřekročitelnou červenou linií.

Zatímco OpenAI ztrácí přízeň, její největší konkurent – společnost Anthropic – zažívá zlaté časy. Její aplikace Claude vyskočila v počtu stažení o 51 % poté, co firma veřejně odmítla spolupráci s armádou. Anthropic své rozhodnutí odůvodnil obavami ze zneužití AI ke sledování občanů a nasazení v autonomních zbraních, na které podle nich technologie ještě není připravena.

Tento postoj se Anthropicu vyplatil. Claude se v sobotu poprvé v historii stal jedničkou na americkém App Storu a tuto pozici si držel i v pondělí 2. března. Zájem o „etickou AI“ navíc není jen americkou záležitostí. Claude je nyní nejstahovanější bezplatnou aplikací pro iPhone v dalších šesti zemích, včetně Německa, Norska nebo Kanady.

sam altman 1480x833x

Zdroj: CNN

Bouře v hodnoceních a pád ve stahování

Nespokojenost uživatelů se naplno projevila i v recenzích. Počet nejhorších (jednohvězdičkových) hodnocení pro ChatGPT vystřelil o 775 %. Naopak pětihvězdičková hodnocení se propadla na polovinu. Lidé v komentářích dávají jasně najevo, že se jim nelíbí, kam OpenAI pod vedením Sama Altmana směřuje.

Před oznámením spolupráce s armádou přitom ChatGPT zažíval stabilní růst. Jakmile se však zpráva dostala na veřejnost, křivka se okamžitě zlomila:

  • Pátek 27.2.: Růst stažení o 14 % (ještě před oznámením)
  • Sobota 28.2.: Pokles o 13 % (bezprostředně po zprávě)
  • Neděle 1. 3.: Další propad o 5 %

Současná situace připomíná, že AI není jen technický nástroj, ale stává se i politickým symbolem. Zatímco OpenAI sází na hlubokou integraci se státními složkami, Anthropic buduje svou identitu na bezpečnosti a odmítání vojenského využití. Podle dat platformy Similarweb je nyní zájem o Claude v USA zhruba 20× vyšší než v lednu.

Ačkoliv mohou být důvody růstu Claudu různorodé, načasování je neúprosné. Uživatelé poprvé masově „hlasují nohama“ a dávají najevo, že chtějí mít jasno v tom, zda jejich digitální asistent pomáhá s domácími úkoly, nebo se podílí na vývoji válečných strategií.

Zdroj: techcrunch.com

Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem 🎩📱

💡ANKETA: Jak často restartujete svůj mobil?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat