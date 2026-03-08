Nubia přináší herní přírůstek Neo 5 GT

Nubia Neo 5 GT | Zdroj: Nubia
Čínská firma ZTE v rámci své herní divize Nubia oznámila novou generaci produktové řady Neo, která obsahuje minimálně tři zástupce. Vedle dvojice Neo 5 a Neo 5 Max postaví ještě model Neo 5 GT. Sám výrobce o něm prozradil zatím nejvíce informací. Díky hernímu zaměření došlo u telefonu k nasazení špičkových technologií.
Silné herní dělo
Po technické stránce je vpředu nasazen 6,8palcový AMOLED displej, který dostal 1,5K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 4 500 nitů. Šasi vyplňuje čipová sada Dimensity 7400 od MediaTeku nebo 6 210mAh článek baterie podporující technologii 45W nabíjení (platí pro evropskou variantu).
Odvod nadměrného tepla řeší integrovaný aktivní chladicí ventilátor spolu se systémem chlazení o rozloze 29 508 mm². Zatímco záda nesou tři objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem, tak vpředu nechybí slušná 16MPx selfie kamerka. Uživatele čeká hromada funkcí, které jim usnadní hraní her.
Od ovládání čtyřmi prsty najednou přes anténu s 360° záběrem pro maximální signál až po lineární motor v ose X. Dále za pozornost stojí duální stereo reproduktory s funkcí DTS:X Ultra či RGB osvětlení. Vše uzavírá certifikace odolnosti IP64 a technologie doplněné o umělou inteligenci.
Oficiální prodej spustí ještě během tohoto měsíce za lákavou cenu v přepočtu 9 736 Kč, přičemž na výběr budou tři barevné varianty.
Zdroje: nubia.com, nubia.com, gsmarena.com, gizmochina.com
