Zanedlouho vyjde Android 17 v první beta verzi, stabilní verze přijde brzy

Google urychlil vydávání nových verzí systému Android a dokonce změnil některé programy. Například nyní má pro vývojáře Android Canary, což nahrazuje původní program Developer Preview. Mezitím vydává verze QPR (Quarterly Platform Release), což jsou čtvrtletní aktualizace, které přináší postupně novinky do celého systému. Aktuálně je k dispozici Android 16 QPR3 Beta 2.1, ale již brzy dojde na vydání Androidu 17 Beta 1.
Android 17
Právě Android 17 Beta 1 bude stavět na poslední QPR verzi. Samotné vydání je naplánované na druhé čtvrtletí, tedy zřejmě ke konci března. Aktuální beta testeři QPR dostanou automatickou aktualizaci na Android 17 Beta 1. Nyní se ale současně otevírá okno na opuštění beta programu, tedy pokud chtějí uživatelé stabilní systém a současně nechtějí přijít o data. Stačí se nyní odhlásit z beta programu a vyčkat na vydání Androidu 16 QPR3 (CP1A).
Další podobná příležitost bude až v v červnu, kdy vyjde stabilní verze Androidu 17, tedy ve stejném období, jako tomu bylo u Androidu 16. Současně lze předpokládat, že vydávání postupných beta verzí bude velmi rychlé.
Zatím se ale neví, na co se u této nové verze zaměří vývojáři. Několik náznaků nových funkcí se již objevilo, ale musíme si počkat na jednotlivé beta verze, jestli se potvrdí či nikoliv. Je docela možné, že právě Android 17 dostane stabilní desktopový režim.
