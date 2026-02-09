Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz∞
Google letos mění své zažité zvyky a místo jedné verze systému se dočkáme dvou. První zde máme stabilní Android 16 a později v tomto roce bude vydána ještě jedna verze, možná ponese označení Android 16.1, ale to ještě nevíme přesně. I tak začínají aktualizace mobilů právě na Android 16.
Android 16 vychází ve stabilní verzi, nechť započnou aktualizace
Dostupnost aktualizace na Android 16
Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 16. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 16 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.
- Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
- Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 16 u majitelů v České republice.
- Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.
Již máte aktualizaci na Android 16? Dejte nám vědět do komentářů.
Nově přidané modely za aktuální týden:
- Samsung Galaxy S25 FE
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 ultra
- Pixel 6 (S)
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7 (S)
- Pixel 7 Pro (S)
- Pixel 7a
- Pixel Fold
- Pixel Tablet
- Pixel 8 (S)
- Pixel 8 Pro (S)
- Pixel 8a (S)
- Pixel 9 (S)
- Pixel 9a (S)
- Pixel 9 Pro (S)
- Pixel 9 Pro XL (S)
- Pixel 9 Pro Fold
Samsung
- Samsung Galaxy S25 (S)
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A56 (S)
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra (S)
- Samsung Galaxy S24 (S)
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra (S)
- Samsung Galaxy S23 FE (S)
- Samsung Galaxy A55 (S)
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy S22 (S)
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Wide 8
- Samsung Galaxy Z Fold4
- Samsung Galaxy Z Flip4 (S)
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy A34 5G (S)
- Samsung Galaxy XCover7
- Samsung Galaxy A54 (S)
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy S21 FE (S)
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy Quantum 3
- Samsung Galaxy Wide 7
- Samsung Galaxy M55
- Samsung Galaxy M55s
- Samsung Galaxy A06 4G
- Samsung Galaxy A07 4G
- Samsung Galaxy XCover6 Pro (S)
- Samsung Galaxy Tab A9 (S)
- Samsung Galaxy A15 (S)
- Samsung Galaxy A16 (S)
- Samsung Galaxy Tab A9+ (S)
- Samsung Galaxy S25 FE (S)
Xiaomi
- Xiaomi 15 (S)
- Xiaomi 14T (S)
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T Pro (S)
- Xiaomi 15 Ultra (S)
- Xiaomi 14 Ultra (S)
- Xiaomi 15T (S)
- Xiaomi 14 (S)
- Xiaomi 13 Pro (S)
- Xiaomi 13 ultra (S)
Poco
- Poco F7 Ultra (S)
- Poco X7 Pro (S)
- Poco F6 Pro
- Poco X7 (S)
- Poco F7 Pro (S)
- Poco F7 (S)
- POCO X6 Pro (S)
Motorola
- Motorola Edge 60 Pro (S)
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 50 Pro (S)
- Motorola Moto G Power (2025)
- Motorola Edge 50 Ultra (S)
- Motorola Moto G86 5G (S)
- Motorola Razr 50 Ultra (S)
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 60
- Motorola Moto G75
Sony
- Sony Xperia 1 VII
- Sony Xperia 1 VI
- Sony Xperia 10 VI
- Sony Xperia 10 VII
Fairphone
- Fairphone 4
Vivo
- Vivo X200 Ultra (S)
- Vivo X100 Pro (S)
- Vivo V40
OnePlus
- OnePlus Open
- OnePlus 13R
- OnePlus 12 (S)
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
- OnePlus 13 (S)
- OnePlus 11 (S)
- OnePlus 12R
- One Plus Nord4 (S)
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord CE4 Lite
- OnePlus 10 Pro
Oppo
- Oppo Find N5
- Oppo Find X8
- Oppo Find X8 Pro
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Pad 3 Pro
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo K13 Turbo Pro
- Oppo K13 Turbo
- Oppo F27 5G
- Oppo F29 Pro 5G
- OPPO Find X5 Pro
Asus
- Asus ROG Phone 9
- Asus Zenfone 12 Ultra
- Asus ROG Phone 9 FE
Nothing
- Nothing Phone (3)
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2) (S)
- Nothing Phone (2a)
- Nothing Phone (2a) Plus
- Nothing Phone (3a) Lite
CMF
- CMF Phone 2 Pro
- CMF Phone 1
Honor
- Honor Magic V5
- Honor 400 Pro (S)
- Honor Magic 7 Pro (S)
- Honor Magic 6 Pro (S)
Realme
- Realme GT7 (S)
- Realme 14 5G (S)
iQOO
- iQOO 12
- iQOO Neo 10R
Redmi
- Redmi Pad 2
- Redmi Note 14 Pro 5G (S)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G (S)
- Redmi 13 (S)
- Redmi 15 (S)
- Redmi Note 13 Pro+ 5G (S)
Komentáře
Boris Biro1. 2. 2026, 14:07
Měli byste pod xiaomi zapsat nově i xiaomi 15T, xiaomi 14, xiaomi 13 pro a 13 ultra. Ty uz A16 maji taky nějakou dobu
Přemysl Vaculík9. 2. 2026, 15:28
Díky, přidáno.
Marek Petřík1. 2. 2026, 10:31
+ Samsung Galaxy S25 FE
Přemysl Vaculík9. 2. 2026, 15:28
Díky, přidáno.
Tom V30. 1. 2026, 9:22
Dnes Motorola Edge 50 Ultra aktualizace na A16.
Přemysl Vaculík31. 1. 2026, 17:53
Díky, přidáno.
ferry26. 1. 2026, 16:19
Honor magic 6 pro, konečně!!!
A poslední dny mi jde vás web spustit jen přes VPN v ČR, žiju ve Francii, dík
Přemysl Vaculík26. 1. 2026, 20:02
Podíváme se na to, díky za upozornění.
Jura Třoska26. 1. 2026, 10:07
POCO X6 Pro, Android 16 – HyperOS 3.0.3.0 dnes.
Přemysl Vaculík31. 1. 2026, 17:53
Díky, přidáno.
Miroslav Pelej25. 1. 2026, 17:46
Přidejte si POCO F 7,má už od prosince 2025.
Přemysl Vaculík31. 1. 2026, 17:53
Díky, přidáno.
Boris Biro25. 1. 2026, 9:49
Aktualizace android 16 právě dorazila na Redmi Note 13 Pro+ 5G
Přemysl Vaculík31. 1. 2026, 17:53
Díky, přidáno.
Petr Černý23. 1. 2026, 20:35
Motorola Razr 50 Ultra, dnes přišla aktualizace na Android 16.
Přemysl Vaculík24. 1. 2026, 16:03
Díky, přidáno.
Jaroslav Faust20. 1. 2026, 14:50
Dnes 20.1 A16 na Honor Magic 6 pro
Přemysl Vaculík20. 1. 2026, 18:38
Díky, přidáno.
David Břečka19. 1. 2026, 23:05
Realme 14 5G (evropská verze) – aktualizace 10.1.2026
Přemysl Vaculík20. 1. 2026, 18:38
Díky, přidáno.
Zdeněk Tvrdý17. 1. 2026, 7:49
Motorola Edge 50 Ultra – aktualizováno 16.1.26
Přemysl Vaculík17. 1. 2026, 21:42
Díky, přidáno.
Petr Hladík12. 1. 2026, 16:03
Dnes REDMI Note 14 Pro + 5G
Přemysl Vaculík17. 1. 2026, 21:42
Díky, přidáno.
Viktor Konečný12. 1. 2026, 13:19
Před týdnem na Poco f7 pro 👍🙂
Přemysl Vaculík17. 1. 2026, 21:41
Díky, přidáno.
Eric Mel11. 1. 2026, 14:52
No, mám android 16 od 5/11/2025, tak proč je to tady taková aféra…
Přemysl Vaculík12. 1. 2026, 14:32
Jaká aféra? A jaký mobil?
David Břečka10. 1. 2026, 23:33
Potvrzuji android 16 na Realme 14 5G
Boris Biro6. 1. 2026, 9:09
Mohu potvrdit android 16 na telefonu Redmi note 14 pro 5G, redmi 13 a Redmi 15
Přemysl Vaculík10. 1. 2026, 15:13
Díky, přidáno.
Roman Pecha5. 1. 2026, 18:09
Aktualizováno na šestnáctou One plus Nord4
Přemysl Vaculík10. 1. 2026, 15:15
Díky, přidáno.
Senior pas Senior4. 1. 2026, 14:50
Budou vůbec aktualizace i na telefonu Redmi A3 ?
Přemysl Vaculík4. 1. 2026, 14:58
S tím bych asi nepočítal.
Miroslav Pelej4. 1. 2026, 8:29
POCO F 7 od 22.12.2025, evropská verze , Android 16+ Hyper Os 3.
Michal Nováček24. 12. 2025, 14:30
OnePlus 11 dnes aktualizace na android 16
Přemysl Vaculík26. 12. 2025, 15:44
Díky, přidáno.
Miroslav Smékal21. 12. 2025, 10:25
Dnes Android 16 na Xiaomi 14 Ultra – česká distribuce
Přemysl Vaculík21. 12. 2025, 12:31
Díky, přidáno.
Stanislav Kadlec20. 12. 2025, 21:42
Pod Honorem vám chybí Magic 7 Pro. Také už je na Androidu 16.
Přemysl Vaculík21. 12. 2025, 12:31
Díky, přidáno.
Boris Biro20. 12. 2025, 11:03
Neměli byste příště přidat řadu redmi note 14 když už dávno android 16 má?
Přemysl Vaculík20. 12. 2025, 12:57
Zatím se nikdo neozval v komentářích, proto tam není. Navíc nemáme informaci o dostupnosti v Česku.
Petr Tobolic16. 12. 2025, 5:58
Kdy bude na Lenovo??
Přemysl Vaculík16. 12. 2025, 14:26
Nemáme nějak přesné informace o dostupnosti na Lenovo zařízeních.
Dušan Marhold10. 12. 2025, 14:17
Dnes Moto G86 5G A16
Přemysl Vaculík11. 12. 2025, 16:26
Díky, přidáno.
George Paegas8. 12. 2025, 15:53
Honor 400 Pro již taky s Android 16…
Přemysl Vaculík11. 12. 2025, 16:26
Díky, přidáno.
Boris Biro5. 12. 2025, 9:57
Samsung Galaxy A16 dorazila také android 16 one ui 8
Přemysl Vaculík6. 12. 2025, 14:29
Díky, přidáno.
George Paegas3. 12. 2025, 23:43
Tablet Samsung TabA9+ (SM-X210) právě teď nainstalován Android 16 One UI 8.0. …sakryš, velikost aktualizace skoro 3GB…
Přemysl Vaculík6. 12. 2025, 14:30
Díky, přidáno.
Ivan Huček3. 12. 2025, 13:47
Na Nothing Phone 2 dorazila dnes 3.12.2025 aktualizácia na Android 16.
Přemysl Vaculík6. 12. 2025, 14:31
Díky, přidáno.
Aleš Příhoda1. 12. 2025, 0:33
Na Realme GT7 mam A16 uz tak tyden.
Přemysl Vaculík1. 12. 2025, 19:51
Díky, přidáno.
Michal Aubus29. 11. 2025, 10:15
Samsung Galaxy A15 už má od 27.11.😉
Přemysl Vaculík29. 11. 2025, 11:36
Díky, přidáno.
Denisa24. 11. 2025, 7:49
Xiaomi 15 Ultra stále nic… :(
Přemysl Vaculík28. 11. 2025, 19:52
To je tak, když má firma mnoho mobilů, ale vývojové centrum méně vývojářů.
Vladimír Šáfr22. 11. 2025, 10:23
Dnes jsem nainstaloval na Galaxy Tab A9 (SM-X110) Android 16, UI 8.0
Přemysl Vaculík23. 11. 2025, 19:53
Díky, přidáno.
Tomáš Kvasnica18. 11. 2025, 5:42
Potvrzuji EU aktualizaci OnePlus12 18.11.
Přemysl Vaculík19. 11. 2025, 17:46
Díky, přidáno.
Libor Spolek17. 11. 2025, 6:09
Poco X7 Pro, dorazila 17.11.
Přemysl Vaculík19. 11. 2025, 17:46
Díky, přidáno.
Martin Chladek15. 11. 2025, 11:16
OnePlus 13 dorazila aktualizace na android 16 v pátek 14.11.
Přemysl Vaculík15. 11. 2025, 13:04
Díky, přidáno.
Erik Bezeréti15. 11. 2025, 16:14
Já zatím stále čekám… :/
tomáš halamíček11. 11. 2025, 16:13
Motorola edge 50 fusion zatím u nás nic. Dnes aktualizace zabezpečení říjen android 15. Matoucí údaje
tomáš halamíček11. 11. 2025, 20:53
Oprava teprve se security září
jaroslav melena10. 11. 2025, 16:03
To jako Oneplus aktualizuje nejdříve starší a horší mobily a pořád ještě vlajku Oneplus 13 ne? Jako OP opravdu hodně upadá.
Tomáš Kvasnica10. 11. 2025, 19:55
V Evropě (a ani ve světě) podle mě zatím nic. Všechno zatím jen u indické verze. Ale podle minulých zkušeností to je otázka několika dnů.
Erik Bezeréti12. 11. 2025, 13:30
Oneplus 13 je mým prvním mobilem tohoto výrobce a zatím u mě stran aktualizací budí spíše rozpaky. Nevím, nevím, jestli i příští telefon bude OP, spíš ne.
Tomáš Kvasnica9. 11. 2025, 8:13
Evropská verze Oneplus 12 zatím ne jen verze indická.
jaroslav melena10. 11. 2025, 16:06
Tak i tak je podpora OP v Evropě hodně velká tragédie.
Jindřich Novotný8. 11. 2025, 23:48
Za sebe potvrzuji update na Sony Xperia 10 VII dovezené z Německa.
Vladimír Šáfr7. 11. 2025, 8:05
Samsung Galaxy XCover6 Pro (SM-G736B/DS); aktualizace 1.11., UI 8.0
Přemysl Vaculík8. 11. 2025, 20:11
Díky, přidáno.
Pepa Šnobl6. 11. 2025, 17:46
Samsung Galaxy S21 FE 5G
A16 UI 8
aktualizace včera dopoledne
Přemysl Vaculík6. 11. 2025, 18:18
Díky, přidáno.
Pepa Straka6. 11. 2025, 10:57
Samsung Galaxy S 21 FE 5G
Android 16 One UI 8.0
Aktualizováno dnes
Přemysl Vaculík6. 11. 2025, 18:18
Díky, přidáno.
Radek Mrkvička6. 11. 2025, 10:22
XIAOMI 15T PRO aktualizace na OS3 4.11.
Přemysl Vaculík6. 11. 2025, 18:18
Díky, přidáno.
Vendy Mrklasova6. 11. 2025, 9:43
Xiaomi 15 ultra aktualizace Hyper OS3 a android 16 3.11.2025👍🏽
Přemysl Vaculík6. 11. 2025, 18:18
Díky, přidáno.
Boris Biro6. 11. 2025, 7:02
Kdy přidáte telefony Xiaomi 15,ultra,t,t pro a tak?? Před 5 minutami jste aktualizovali článek a žádný nový Xiaomi tam od minule není
Přemysl Vaculík6. 11. 2025, 18:20
Dobrý den, aktualizujeme průběžně. Není v našich silách neustále aktualizovat jeden článek kvůli každému mobilu. Proto to děláme ve vlnách.
David Šťástka6. 11. 2025, 2:00
Edge 50 pro a 60 pro mají už Android 16 taky můžu potvrdit.. od 29. Října
Přemysl Vaculík6. 11. 2025, 18:18
Díky, přidáno.
Jiri Plesinger1. 11. 2025, 19:22
1.11.25.
Vivo X200 ultra
Origin6 os
Přemysl Vaculík6. 11. 2025, 18:18
Díky, přidáno.
Martin Jeřábek1. 11. 2025, 13:43
Dvakrát Poco F7 ultra?
Přemysl Vaculík6. 11. 2025, 18:16
Opraveno, díky.
David Dubovský31. 10. 2025, 16:04
Motorola edge 60 pro 31.10.
Přemysl Vaculík1. 11. 2025, 11:38
Díky, přidáno.
David Vlach31. 10. 2025, 13:21
Dnes POCO F7 Ultra velikost 7.6 GB
Přemysl Vaculík1. 11. 2025, 11:38
Díky, přidáno.
Ivana Mikovcová13. 10. 2025, 16:36
Samsung Galaxy S24 aktualizace 11.10. a Samsung Galaxy Z Flip4 dnes
Přemysl Vaculík25. 10. 2025, 16:05
Díky, přidáno.
Mira Postulka9. 10. 2025, 23:24
Samsung Galaxy A54 5G instalováno už 6.10.
Přemysl Vaculík12. 10. 2025, 17:49
Díky, přidáno.
Václav Kesler9. 10. 2025, 22:12
A54 07.10.2025 android 16/One UI 8
Přemysl Vaculík12. 10. 2025, 17:49
Díky, přidáno.
Vojtěch Jakubík7. 10. 2025, 15:40
Samsung galaxy A34 5G dokončena aktualizace Android 16/One UI 8
Přemysl Vaculík9. 10. 2025, 19:40
Díky, přidáno.
Ivo Vlasák7. 10. 2025, 11:02
Včera, tj. 6.10. jsem aktualizoval Samsung Galaxy A 34 5 G na Android 16 a One UI 8.
Přemysl Vaculík9. 10. 2025, 19:40
Díky, přidáno.
Ivan Michalka6. 10. 2025, 22:32
Android 16 pre Galaxy A55 je vonku
Přemysl Vaculík9. 10. 2025, 19:40
Díky, přidáno.
freewinds976. 10. 2025, 20:49
Xiaomi 14T nemá aktualizaci, má ji zatím jen Xiaomi 14T PRO
Hans Teufel6. 10. 2025, 14:17
Samsung S22 128GB (SM-S901B/DS) – aktualizace Android 16/One UI 8 dnes dostupná OTA.
Přemysl Vaculík6. 10. 2025, 19:00
Díky, přidáno.
Monika Šimáková5. 10. 2025, 22:27
Dnes Samsung galaxy s23 ultra
Přemysl Vaculík6. 10. 2025, 18:34
Díky, přidáno.
Filda1100 Kmoch2. 10. 2025, 11:57
Dnes aktualizováno Samsung Galaxy S23 FE.
Přemysl Vaculík9. 10. 2025, 19:40
Díky, přidáno.
David Vlach30. 9. 2025, 16:04
Samsung a56 včera.
Přemysl Vaculík30. 9. 2025, 18:02
Díky, přidáno.
Pavel Jaruška25. 9. 2025, 15:34
Dnes 25.09 v 15:30 Samsung Galaxy S24 Ultra získal android 16.
Přemysl Vaculík30. 9. 2025, 18:01
Díky, přidáno.
Roman Tobola21. 9. 2025, 11:25
Proč není uveden telefon Xiaomi 14t pro má android 16 cca už měsíc.
Přemysl Vaculík22. 9. 2025, 16:44
Díky, přidáno.
Miroslav Šarman18. 9. 2025, 12:21
Galaxy S25 hotovo
Přemysl Vaculík18. 9. 2025, 17:20
Díky, přidáno.
Petr Vykoukal18. 9. 2025, 7:00
Právě se mi stahuje na S25.
Přemysl Vaculík18. 9. 2025, 17:20
Díky, přidáno.
Černý Korzar16. 9. 2025, 8:14
Kde jsou telefony xiaomi co mají android 16?
Přemysl Vaculík16. 9. 2025, 15:08
Tak toto je takový společný článek, kteří tvoříme společně se čtenáři. Pokud nám nikdo nenapíše, že dostal aktualizaci, tak zde není. Navíc Xiaomi má chaotický systém aktualizací, ve vlnách, po regionech. Nejde tedy aktivně sledovat, jestli je aktualizace dostupná u nás či nikoliv.
Petr Šraier15. 9. 2025, 21:20
Úplně nerozumím tomuhle článku, Android 16 mám v Google Pixel 9a už od zakoupení před prázdninami…. 😂🤣🙄
Přemysl Vaculík16. 9. 2025, 20:09
Tak to nelze, jelikož Pixel 9a přišel s Androidem 15, tudíž proběhla aktualizace systému, při spuštění. Pak jste dostal Android 16.
Tomáš Wünsch15. 9. 2025, 21:07
Google pixel 6 (bez operátora) v češtině si už sama (a bez dotazu) na android 16 přišel také.
Přemysl Vaculík18. 9. 2025, 17:20
Díky, přidáno.
Martin Jeřábek15. 9. 2025, 19:17
Asi myslel tohle ohledně Xiaomi 15:
https://www.techarena.cz/prvni-na-trhu-xiaomi-vydava-stabilni-android-16-pro-nekolik-svych-vlajkovych-telefonu/n-10320
Vojtěch Jakubík14. 9. 2025, 21:46
Xiaomi 15
Přemysl Vaculík15. 9. 2025, 19:02
Kdy jste dostal aktualizaci? Jaká distribuce? Stabilní?
Vojtěch Jakubík17. 9. 2025, 7:12
Zakoupen 12.9. 2025 u T mobile, aktualizace po zapnutí mobilu, verze 16 BP2A.250605.015
Přemysl Vaculík18. 9. 2025, 17:20
Díky, přidáno.
V S16. 6. 2025, 19:29
Pixel 6 – už se stahuje.
V S17. 6. 2025, 11:59
… funguje bez problémů.
Josef0111. 6. 2025, 21:32
Honor magic 7 pro.
Přemysl Vaculík12. 6. 2025, 12:12
Skutečně má Honor už Android 16?
Josef Vyskočil11. 6. 2025, 20:47
Pixel 7a hotovo.
Ondrej Seda11. 6. 2025, 17:45
Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ. Automaticky včetně June 2025 patches.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:00
Díky, přidáno.
Ondrej Seda11. 6. 2025, 17:44
Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:01
Díky, přidáno.
david_1311. 6. 2025, 14:36
Pixel 8a včera stažena aktualizace na A16. 🙂
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:01
Díky, přidáno.
Ivan Šuhajda11. 6. 2025, 14:03
prave jsem nainstaloval na Pixel 7 pro
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Ivan Šuhajda12. 6. 2025, 9:39
Dnes rano jsem provedl instalaci i na druhy pixel 7 pro. Zatim bez komplikaci.
Michal Mazgal11. 6. 2025, 13:57
Pixel 8 Pro 512, aktualizace dnes v noci, vše vypadá stejně. Mobil mnohem pomaleji maže fotky a videa. Dnes před chvílí mi to napsalo, tě mi to chrání baterii a že tu funkci můžu vypnout. Psaní na klávesnici se zlepšilo. Mám ochranné sklo a to blblo. Teď je to ok. Pro vložení na bezdrátovou nabíječku nechtěl reagovat na dotyk, teď vše naprosto ok. Design stejný. Česká distribuce Datart.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Patrik Heitmar11. 6. 2025, 9:04
Pixel 8 pro aktualizace hotovo jen mi není jasné kde jsou ty změny ukazatel baterie měl vypadat jinak ukazatel zesílení a zeslabení zvuku taky atd ale ten systém vypadá pořád stejně jediné co jsem objevil tak je v notifikačním centru že se jinak chovají ty upozornění když je chci zavřít a podobně jinak nic tak nevím🤔
Matej Bartos11. 6. 2025, 9:25
Nastaveni -Baterie – Stav baterie
Uvidite jeji kondici vyjadrenou procenty
Matej Bartos11. 6. 2025, 8:54
Pixel 9pro XL (alza) aktualizovano uz vcera po 21:00
Stejne tak koleguv 7pro (alza)
A sluzebni 7a (alza)
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Robert Helešic11. 6. 2025, 6:31
Pixel 9a právě stahuji 😉
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Veruuunka S11. 6. 2025, 6:09
Pixel 9 pro právě aktualizuji
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:14
Díky, přidáno.
Jiří Kocina11. 6. 2025, 5:56
Pixel 7 právě nainstalováno
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:14
Díky, přidáno.
Jan Ryba11. 6. 2025, 5:20
Pixel 8 Pro, distribuce Mironet
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:14
Díky, přidáno.
Vratislav měchura11. 6. 2025, 4:34
Pixel 8, aktualizace se stahuje, cz distribuce O2.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:15
Díky, přidáno.
Mdiskuze Mdiskuze11. 6. 2025, 0:32
Pixel 8 pro a 9a, oba CZ. Aktualizace hotová, běží.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:15
Díky, přidáno.
Michal Krajči10. 6. 2025, 22:25
Práve ho inštalujem na Pixel 8a. Díky za info borci :)
Pavel Horák11. 6. 2025, 0:42
Potvrzuji Pixel 8a nainstalováno a běží.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:15
Díky, přidáno.