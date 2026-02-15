Chytrý úklid za zlomek ceny: Alza Dny přináší masivní slevy na robotické vysavače a čističe oken KOMERČNÍ ČLÁNEK

Aktuální trend v oblasti péče o domácnost jasně směřuje k automatizaci. Moderní technologie umožňují přenechat rutinní úklid robotům, kteří se stávají stále samostatnějšími a výkonnějšími. V rámci probíhající akce Alza Dny lze nyní pořídit špičkové robotické pomocníky s výrazným cenovým zvýhodněním. Nabídka pokrývá jak univerzální modely kombinující vysávání a vytírání, tak specializované přístroje pro nízký nábytek či mytí oken.

Robotické vysavače s mopem

Kombinace vysávání a mopování v jednom kroku představuje nejefektivnější způsob údržby podlah. Moderní zařízení v této kategorii disponují pokročilou laserovou navigací a dokovacími stanicemi, které zajišťují automatické vyprazdňování či doplňování vody. Slevy v této sekci dosahují téměř 45 %, což činí i prémiové modely výrazně dostupnějšími pro širší spektrum zákazníků.

Nízké robotické vysavače

Specifickou kategorii tvoří vysavače s nízkým profilem, které jsou navrženy pro úklid těžko dostupných míst, například pod postelemi, pohovkami či nízkým nábytkem. Tato konstrukce eliminuje nutnost manuálního přesouvání nábytku. I přes kompaktní rozměry si tato zařízení zachovávají vysoký sací výkon a schopnost chytré navigace v prostoru.

Robotické čističe oken

Mytí oken, zejména ve vyšších patrech nebo u velkoformátových prosklení, je často náročnou a nebezpečnou činností. Robotické čističe oken tento problém řeší pomocí podtlakového přisátí a automatického pohybu po svislé ploše. Nabídka zahrnuje modely s WiFi konektivitou i cenově zvýhodněné kusy z kategorie rozbaleného či zánovního zboží, které nabízejí plnou funkčnost za nižší cenu.

