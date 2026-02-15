Aktuální trend v oblasti péče o domácnost jasně směřuje k automatizaci. Moderní technologie umožňují přenechat rutinní úklid robotům, kteří se stávají stále samostatnějšími a výkonnějšími. V rámci probíhající akce Alza Dny lze nyní pořídit špičkové robotické pomocníky s výrazným cenovým zvýhodněním. Nabídka pokrývá jak univerzální modely kombinující vysávání a vytírání, tak specializované přístroje pro nízký nábytek či mytí oken.
Robotické vysavače s mopem
Kombinace vysávání a mopování v jednom kroku představuje nejefektivnější způsob údržby podlah. Moderní zařízení v této kategorii disponují pokročilou laserovou navigací a dokovacími stanicemi, které zajišťují automatické vyprazdňování či doplňování vody. Slevy v této sekci dosahují téměř 45 %, což činí i prémiové modely výrazně dostupnějšími pro širší spektrum zákazníků.
- Philips 9000 Series Aqua XU9100/10 (-44,7 %)
- CONCEPT VR3115 2 V 1 Robocross Laser (-40,5 %)
- Dreame L50 Ultra (-36,4 %)
- Niceboy ION Charles i3 Plus White (-31,1 %)
- Roborock Q7 BF black (-23,5 %)
- Další slevy najdete zde
Nízké robotické vysavače
Specifickou kategorii tvoří vysavače s nízkým profilem, které jsou navrženy pro úklid těžko dostupných míst, například pod postelemi, pohovkami či nízkým nábytkem. Tato konstrukce eliminuje nutnost manuálního přesouvání nábytku. I přes kompaktní rozměry si tato zařízení zachovávají vysoký sací výkon a schopnost chytré navigace v prostoru.
- SALENTE R2 (-39,3 %)
- Concept VR3300 2v1 RoboCross Laser (-32 %)
- ETA Ergo 2218 90000 (-23,6 %)
- Dreame X50 Ultra Black (-14,4 %)
- Další slevy najdete zde
Robotické čističe oken
Mytí oken, zejména ve vyšších patrech nebo u velkoformátových prosklení, je často náročnou a nebezpečnou činností. Robotické čističe oken tento problém řeší pomocí podtlakového přisátí a automatického pohybu po svislé ploše. Nabídka zahrnuje modely s WiFi konektivitou i cenově zvýhodněné kusy z kategorie rozbaleného či zánovního zboží, které nabízejí plnou funkčnost za nižší cenu.
- TESLA RoboStar W800 WiFi + 3 roky záruka (-15 %)
- ECOVACS WINBOT W2 PRO OMNI white (rozbalený) (-10 %)
- ECOVACS Winbot W2 Omni white (-20 %)
- HOBOT 2S (zánovní) (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Komentáře